Multiva mantiene empleados de CI Banco y asegura manejo integral de fideicomisos

La adquisición del negocio fiduciario estuvo asesorada por despachos legales como White & Case, Galicia y Abogados, Sidley Austin y Ernst & Young, entre otros.

La transferencia del negocio se llevará de manera expedita, ordenada y transparente, aseguró Multiva, que dirige Tamara Caballero.

"Durante esta etapa de transición, se aplicarán estrictos controles regulatorios y operativos, con el acompañamiento permanente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como de todas las autoridades financieras nacionales correspondientes, con el objetivo de proteger plenamente los intereses de los clientes y beneficiarios", añadió.

Multiva destacó que ha mantenido informadas en todo momento a las instancias regulatorias estadounidenses sobre el desarrollo de esta transacción.

"Para ello, cuenta con el respaldo de asesores especializados internacionales —entre ellos Sidley Austin—, para asegurar el pleno cumplimiento de las regulaciones aplicables en Estados Unidos", dijo.