Multiva mantiene empleados de CI Banco y asegura manejo integral de fideicomisos

Luego de que Hacienda anunciara que el negocio fiduciario de CI Banco se quedaba en manos de Multiva, el banco destacó que manejará con responsabilidad la operación de la mano de asesores.
mar 19 agosto 2025 08:41 PM
Multiva fue la entidad que se quedó con los fideicomisos de CI Banco.

Multiva mantendrá en su plantilla a los trabajadores de CI Banco, luego de que la Secretaría de Hacienda determinara que el banco se quedará con el negocio fiduciario de CI Banco, mientras que Kapital Bank lo hará con las operaciones de Intercam.

"Multiva asume esta responsabilidad con un profundo sentido de compromiso y la convicción de que la confianza depositada será correspondida con integridad, eficiencia y cercanía con los clientes", destacó el banco en un comunicado.

La adquisición del negocio fiduciario estuvo asesorada por despachos legales como White & Case, Galicia y Abogados, Sidley Austin y Ernst & Young, entre otros.

La transferencia del negocio se llevará de manera expedita, ordenada y transparente, aseguró Multiva, que dirige Tamara Caballero.

"Durante esta etapa de transición, se aplicarán estrictos controles regulatorios y operativos, con el acompañamiento permanente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como de todas las autoridades financieras nacionales correspondientes, con el objetivo de proteger plenamente los intereses de los clientes y beneficiarios", añadió.

Multiva destacó que ha mantenido informadas en todo momento a las instancias regulatorias estadounidenses sobre el desarrollo de esta transacción.

"Para ello, cuenta con el respaldo de asesores especializados internacionales —entre ellos Sidley Austin—, para asegurar el pleno cumplimiento de las regulaciones aplicables en Estados Unidos", dijo.

