BanCoppel se queda con cartera de crédito automotriz de CI Banco

"Consideramos que la operación impulsa fuertemente la estrategia de crédito para movilidad de nuestra institución", añadió.

La cartera de crédito automotriz de CI Banco ascendía a 8,300 millones de pesos al cierre de junio, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La adquisición de esta cartera por parte de Bancoppel se da luego de que CI Banco fuera señalado por Estados Unidos por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.

El negocio fiduciario, que era el más grande, se quedó en manos de Multiva.

Este miércoles, la Asociación de Bancos de México (ABM) dio a conocer que viajarán a Washington en dos semanas para reunirse con autoridades financieras en ese país.

Llevarán avances hechos en materia de lavado de dinero.

Emilio Romano, presidente de la ABM, destacó que la venta de los negocios que tenían CI Banco e Intercam por parte de otros jugadores ha ayudado a que Estados Unidos vea que se resuelve el problema.