Economía

BanCoppel se queda con cartera de crédito automotriz de CI Banco

El banco que dirige Carlos López-Moctezuma adquirió el último negocio que le quedaba a CI Banco tras los señalamientos de lavado de dinero.
mié 27 agosto 2025 09:13 PM
Creditos-auto-cibanco
CI Banco cedió el negocio fiduciario a Multiva y el de crédito de autos a BanCoppel.

Bancoppel será el banco que se quede con la cartera de crédito automotriz de CI Banco, el último negocio pendiente por vender.

"BanCoppel adquirió cartera automotriz de CIBanco, luego de concluir un proceso de due dilligence exhaustivo", informó el banco.

"Consideramos que la operación impulsa fuertemente la estrategia de crédito para movilidad de nuestra institución", añadió.

La cartera de crédito automotriz de CI Banco ascendía a 8,300 millones de pesos al cierre de junio, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La adquisición de esta cartera por parte de Bancoppel se da luego de que CI Banco fuera señalado por Estados Unidos por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.

El negocio fiduciario, que era el más grande, se quedó en manos de Multiva.

Este miércoles, la Asociación de Bancos de México (ABM) dio a conocer que viajarán a Washington en dos semanas para reunirse con autoridades financieras en ese país.

Llevarán avances hechos en materia de lavado de dinero.

Emilio Romano, presidente de la ABM, destacó que la venta de los negocios que tenían CI Banco e Intercam por parte de otros jugadores ha ayudado a que Estados Unidos vea que se resuelve el problema.

