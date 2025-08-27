"No tenemos una banca perfecta", admiten banqueros en México

El también director general de Bank of America en el país reconoció que no hay una banca perfecta, pero que buscarán alcanzar mejoras en materia regulatoria, así como una colaboración más cercana con las autoridades.

"Nunca les voy a decir que la banca en México es perfecta", dijo. "Tenemos una gran banca en México, tenemos una banca de las más sólidas a nivel global y siempre vamos a estar buscando la forma de seguir buscando la excelencia".

La reunión será con el Departamento del Tesoro, la FinCEN, la OFAC y la Asociación de Bancos de Estados Unidos en el marco de una reunión binacional generada por autoridades estadounidenses.

En siguientes meses, los representantes de la banca se acercarán también a las autoridades de Canadá y de la Unión Europea.

Romano destacó que México tiene una legislación robusta en temas de lavado de dinero y en temas de prevención de actividades ilícitas, pero el viaje también ayudará a compartir mejores prácticas así como mejoras en la colaboración con las autoridades.

La ABM negó que haya más acusaciones hacia otros bancos en las investigaciones.