"No tenemos una banca perfecta", admiten banqueros en México

El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, dice que viajará a EU para hablar sobre las medidas para combatir el lavado de dinero.
mié 27 agosto 2025 02:49 PM
Emilio Romano dijo que habrá una reunión más cercana con las autoridades en Estados Unidos.

Directivos de bancos y autoridades mexicanas se reunirán en dos semanas con el gobierno de Estados Unidos para exponer sus avances en prevención de lavado de dinero.

"El objetivo principal es compartirles a las autoridades americanas y a los diferentes participantes, nuestras contrapartes en Estados Unidos, lo que es la banca en México", dijo este miércoles Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), en conferencia de prensa.

Las reuniones oficiales se llevarán a cabo del 8 al 11 de septiembre.

El también director general de Bank of America en el país reconoció que no hay una banca perfecta, pero que buscarán alcanzar mejoras en materia regulatoria, así como una colaboración más cercana con las autoridades.

"Nunca les voy a decir que la banca en México es perfecta", dijo. "Tenemos una gran banca en México, tenemos una banca de las más sólidas a nivel global y siempre vamos a estar buscando la forma de seguir buscando la excelencia".

Presidente de la CNBV asegura que deja un sistema más sólido; encarga ahorradores a sucesor

La reunión será con el Departamento del Tesoro, la FinCEN, la OFAC y la Asociación de Bancos de Estados Unidos en el marco de una reunión binacional generada por autoridades estadounidenses.

En siguientes meses, los representantes de la banca se acercarán también a las autoridades de Canadá y de la Unión Europea.

Romano destacó que México tiene una legislación robusta en temas de lavado de dinero y en temas de prevención de actividades ilícitas, pero el viaje también ayudará a compartir mejores prácticas así como mejoras en la colaboración con las autoridades.

La ABM negó que haya más acusaciones hacia otros bancos en las investigaciones.

