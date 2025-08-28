Publicidad

Economía

La informalidad y longevidad son los retos en materia de pensiones: Hacienda

La falta de seguridad social de mexicanos por trabajar en la informalidad aunado a una mayor esperanza de vida suponen retos para un sistema de pensiones que requiere recursos para más de 20 años.
jue 28 agosto 2025 12:28 PM
Héctor Santana, de la Secretaría de Hacienda, destacó que el aumento de la esperanza de vida de los mexicanos requiere de un nuevo modelo pensionario.

Mexicanos sin seguridad social, la informalidad de las empresas y una esperanza de vida más alta entre los trabajadores se convierten en un reto para el pago de pensiones y las finanzas públicas del país.

Héctor Santana, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, dijo que los modelos actuariales bajo los que se diseñaron los primeros sistemas de pensiones en México contemplaban que la gente tuviera ese monto de retiro por poco más de cinco años, pero en la actualidad, esta vida pensionaria se extiende hasta por 23 años.

"Hoy la pensión promedio del IMSS tiene una vida de arriba de 13 años y una parte importante de ella se transmite a sus beneficiarios por otros ocho años en promedio, entonces tenemos que generar recursos para 23 años". explicó durante su participación en el 11 Encuentro de Educación Financiera, organizado por Banamex.

Destacó que una vez que haya mejoras en la medicina para enfermedades como la diabetes, será más retador para el gobierno obtener recursos que paguen esas pensiones, especialmente las de la Ley 73.

Los beneficiarios de la Ley 73 pueden traspasar su pensión a sus dependientes como hijos o esposas. Las personas de la Ley 97 pierden estos beneficios tras la reforma de ese año.

El dinero que invierte el gobierno en los distintos esquemas de pensiones en el país se llevan más del 20% del presupuesto, estos incluyen los pagos de la pensión del Bienestar, la del IMSS y la de otros sistemas como maestros y trabajadores del Estado.

Economía

El gasto en pensiones y deuda se llevan 38% del presupuesto en 2025

Por otro lado, recaudar ese dinero que se destinará a las pensiones no tiene que tener origen en más impuestos para los ciudadanos, consideró Santana. Este dinero puede aumentar en la medida en que las empresas se formalicen y paguen la seguridad social de los trabajadores.

Para ello, el gobierno ha buscado la formalización de los trabajadores, como el caso de los chóferes y repartidores de plataformas como Uber y Rappi, que ahora podrán aportar a su Afore al incorporarse al IMSS.

Las Afores, que son las empresas que administran los recursos para el retiro de los trabajadores, son el segundo inversionista más importante en el país por detrás de la banca. Las 10 Afores que operan en el país administran más de siete billones de pesos.

Además, dijo que una manera de fomentar el ahorro para el retiro y de aliviar presiones para las finanzas públicas, es con las rentas vitalicias, un esquema en el que algunas empresas administran y reparten el dinero de los trabajadores.

En octubre próximo, Banamex entrará a este negocio luego de que hace casi un año se separó de Citigroup.

Santana destacó, por otra parte, que uno de los impactos positivos en el sistema de pensiones es el aumento que han registrado los salarios de los trabajadores.

