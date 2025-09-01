Publicidad

Economía

Analistas: La política exterior es el principal reto para el crecimiento

La Encuesta de Expectativas que hace el Banco de México (Banxico) muestra un mayor optimismo por el crecimiento de la economía mexicana a 0.4%, pero con retos en política exterior.
lun 01 septiembre 2025 01:41 PM
Analistas y Banxico suben previsión de crecimiento, pero alertan por política exterior
La encuesta que se hace a analistas privados ve mayor crecimiento y menos inflación.

Los analistas privados mejoraron sus perspectivas de crecimiento para México, pero ven retos en materia de política exterior.

La Encuesta a analistas del sector privado que hace el Banco de México (Banxico) subieron la expectativa de crecimiento económico de México para este año a un 0.4% desde un 0.3% previo y bajaron la de inflación a un 3.97% desde el 4.04% anterior.

La encuesta hecha a 45 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 18 y 28 de agosto destacó también que son los factores de política exterior así como la debilidad del mercado externo las que juegan en contra de la economía mexicana.

El viernes pasado, en el informe trimestral del Banxico, la gobernadora Victoria Rodríguez, dijo que los aranceles han tenido un impacto limitado en la economía mexicana en las exportaciones gracias al T-MEC.

La semana pasada, Banxico elevó sus expectativas de crecimiento a 0.6% desde el 0.1% que estimó en mayo pasado.

"La economía nacional ha mostrado un comportamiento mejor al que el entorno externo hubiera sugerido y podría seguir exhibiendo un desempeño más favorable que el anticipado en la medida en que los efectos adversos de los cambios en política económica de Estados Unidos demoren en materializarse", señaló Banxico.

