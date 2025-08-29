Banxico descarta contagio por casos de lavado de dinero

Los miembros de la Junta de Gobierno destacaron que el sistema financiero mexicano cuenta con una regulación muy robusta por lo que los señalamientos, en junio pasado, contra Vector, Intercam y CI Banco no generaron ningún impacto en el resto de los jugadores.

"México cuenta con una regulación muy robusta", añadió la subgobernadora Galia Borja. "Los bancos y casas de bolsa están siendo sumamente cuidadosos con toda esta regulación y con estos procesos de prevención de lavado de dinero".

Victoria Rodríguez dijo que como banco central, en el marco de sus atribuciones, seguirán supervisando de manera cercana cada fase de esta transición de los bancos y casas de bolsa.

El negocio fiduciario de CI Banco se ha repartido entre jugadores como Multiva, Actinver, BBVA, Monex y Citi. Mientras que BanCoppel se quedó con el negocio de crédito automotriz.

Kapital Bank se hizo de los negocios de Intercam mientras que se está a la espera de conocer quién se quedará con el negocio de Vector.

Banxico destacó que en este contexto se asegurarán que las instituciones mantengan los niveles de liquidez, capital, control de riesgos necesarios para operar con normalidad.

Por su parte, el subgobernador Omar Mejía dijo que la coordinación entre las autoridades y su intervención de estas instituciones acusadas ayudó a que el sistema financiero continuará con sus operaciones.

"Hubo una coordinación entre las autoridades, las autoridades actuaron de manera ágil y coordinada para evitar que hubiera una afectación mayor, y yo creo que eso también es algo importante destacar en estos momentos", dijo.