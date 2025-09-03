México impone cuotas por dumping al zapato chino

La investigación arrancó en abril de 2024. El expediente abarcó botas, sandalias y tenis de uso deportivo y casual. Todos con un común denominador: llegaron a México con márgenes de dumping que desplazaron a los fabricantes nacionales. La evidencia se acumuló durante tres años de análisis y confirmó lo que los zapateros de León y Guadalajara gritaban desde sus talleres: la competencia no era justa.

En la fase preliminar, el gobierno ya había aplicado cuotas de entre 12.13% y 17.99% a empresas chinas como Apache Footwear y Zhejiang Bidibi Shoes. Ahora, con la decisión definitiva, se ratifican las medidas y se suman a un arancel de 35% decretado en 2024, que seguirá vigente durante dos años. El objetivo es claro: detener la marea de zapatos baratos que amenaza con asfixiar a las fábricas mexicanas.

En la mesa estuvieron representadas firmas globales como Adidas, Nike, Puma y Coppel, junto con más de 30 productoras mexicanas, entre ellas Grupo Panam y Evapol Industrial. Las cámaras del sector respaldaron la medida, advirtiendo que el mercado informal ya equivale a 30% del mercado formal, lo que multiplica el daño causado por las importaciones a bajo costo.

El proceso se desarrolló con audiencias públicas, reuniones técnicas y rondas de alegatos. Incluso se solicitó la posibilidad de audiencias conciliatorias por parte de importadoras y exportadoras, pero la Secretaría las desechó por no aportar elementos suficientes para corregir las distorsiones de precios. La Comisión de Comercio Exterior avaló el proyecto por mayoría en su sesión del 1 de agosto de 2025.

El golpe al dumping se da en un contexto de fragilidad para la industria mexicana, que enfrenta importaciones masivas, caída de márgenes de rentabilidad y un mercado interno invadido por productos ilegales.

Con esta resolución, el gobierno busca nivelar el terreno de juego y dar oxígeno a un sector que aporta miles de empleos en estados como Guanajuato, Jalisco y el Estado de México.

La medida comenzará a aplicarse desde el 4 de septiembre.