FinCEN aumenta supervisión a remesas de entre 1,000 y 10,000 dólares

Las ubicaciones que tendrán que implementar estas medidas son:
- Condado de Santa Cruz, Arizona
- Condado de Yuma, Arizona
- Códigos postales de California dentro del condado Imperial
- Códigos postales de California dentro del condado de San Diego
- Condado de Cameron, Texas
- Condado de El Paso, Texas
- Condado de Hidalgo, Texas
- Condado de Maverick, Texas
- Condado de Webb, Texas
La FinCEN está profundamente enfocada en combatir a los cárteles, narcotraficantes y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste que representan riesgos significativos tanto para el sistema financiero estadounidense como para la salud pública
Andrea Gacki, directora de la FinCEN.
En febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos declaró a seis cárteles de la droga como asociaciones terroristas y cuatro meses después, el Departamento del Tesoro hizo señalamientos contra dos bancos y una Casa de Bolsa en México: Intercam, CI Banco y Vector.
Las autoridades en Estados Unidos han fortalecido sus estrategias mediante ese tipo de órdenes para evitar que el dinero de los delincuentes acceda al sistema financiero de ese país.