Economía

FinCEN aumenta supervisión a remesas de entre 1,000 y 10,000 dólares

La autoridad estadounidense pedirá informes de transacciones de divisas a empresas financieras que manden dinero desde Texas, Arizona y California hacia México.
lun 08 septiembre 2025 04:46 PM
La autoridad financiera quiere evitar que el dinero del narcotráfico cruce la frontera.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) aumentó la supervisión de los envíos de remesas a México que se hacen desde Texas, California y Arizona.

La autoridad estadounidense publicó una Orden que exige a las empresas de servicios financieros presentar reportes de todas las transacciones en efectivo de entre 1,000 y 10,000 dólares realizadas códigos postales específicos de Texas, California y Arizona.

Las ubicaciones que tendrán que implementar estas medidas son:

  • Condado de Santa Cruz, Arizona
  • Condado de Yuma, Arizona
  • Códigos postales de California dentro del condado Imperial
  • Códigos postales de California dentro del condado de San Diego
  • Condado de Cameron, Texas
  • Condado de El Paso, Texas
  • Condado de Hidalgo, Texas
  • Condado de Maverick, Texas
  • Condado de Webb, Texas
La FinCEN está profundamente enfocada en combatir a los cárteles, narcotraficantes y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste que representan riesgos significativos tanto para el sistema financiero estadounidense como para la salud pública
Andrea Gacki, directora de la FinCEN.

En febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos declaró a seis cárteles de la droga como asociaciones terroristas y cuatro meses después, el Departamento del Tesoro hizo señalamientos contra dos bancos y una Casa de Bolsa en México: Intercam, CI Banco y Vector.

Las autoridades en Estados Unidos han fortalecido sus estrategias mediante ese tipo de órdenes para evitar que el dinero de los delincuentes acceda al sistema financiero de ese país.

