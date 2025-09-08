FinCEN aumenta supervisión a remesas de entre 1,000 y 10,000 dólares

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) aumentó la supervisión de los envíos de remesas a México que se hacen desde Texas, California y Arizona.

La autoridad estadounidense publicó una Orden que exige a las empresas de servicios financieros presentar reportes de todas las transacciones en efectivo de entre 1,000 y 10,000 dólares realizadas códigos postales específicos de Texas, California y Arizona.