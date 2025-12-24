Los inversionistas se vuelcan en la IA china ante el temor de Wall Street a una burbuja

La demanda de empresas chinas de IA también se ve estimulada por la apuesta de Beijing por la independencia tecnológica. China ha acelerado la salida a bolsa de importantes fabricantes de chips, en particular Moore Threads, apodada “la Nvidia de China”, y MetaX, que debutaron este mes.

Los extranjeros están viendo cómo China acorta la brecha tecnológica con Estados Unidos a medida que Beijing intensifica su apoyo a los fabricantes de chips de IA, lo que estimula las apuestas por las empresas chinas justo cuando crece la preocupación por las elevadas valoraciones de las acciones de IA que cotizan en Estados Unidos.

La gestora de activos británica Ruffer, por ejemplo, dice que ha “limitado deliberadamente su exposición” a los Siete Magníficos —los gigantes tecnológicos estadounidenses— y que está buscando añadir posiciones en Alibaba para aumentar su exposición al tema de la IA en China.

Aunque Estados Unidos sigue siendo líder en IA de vanguardia, China está reduciendo rápidamente la brecha Gemma Cairns-Smith, especialista en inversiones de Ruffer.

“Puede que la ventaja no sea tan amplia ni tan profunda como muchos piensan. (...) El panorama competitivo está cambiando”, agregó.

Ruffer está ganando exposición al tema de la IA a través de gigantes tecnológicos chinos como Alibaba, que opera una unidad de chips de IA, posee el gran modelo de lenguaje Qwen y está invirtiendo dinero en infraestructura en la nube.

Los gestores de activos globales están prestando cada vez más atención a las empresas chinas de IA, ya que una oleada de empresas emergentes cotizan en el continente y en Hong Kong, buscando aprovechar el creciente interés de los inversores tras el meteórico ascenso de DeepSeek, la respuesta china a ChatGPT.

La guerra tecnológica impulsa la demanda

En un informe publicado este mes, UBS Global Wealth Management calificó la tecnología china como “la más atractiva”, señalando la búsqueda de diversificación geográfica por parte de los inversores y el “decidido apoyo político, la autosuficiencia tecnológica y la rápida monetización de la IA” de China.

El Nasdaq, con gran peso tecnológico, cotiza actualmente a 31 veces sus beneficios, frente al múltiplo de 24 del Hang Seng Tech de Hong Kong, que permite apostar por la IA a través de acciones como Alibaba, Baidu, Tencent y la empresa de fabricación de chips SMIC.

Aprovechando el momento, la asesoría de inversiones estadounidense Rayliant ayudó a lanzar en septiembre un fondo cotizado en el Nasdaq que ofrece a los inversores acceso a “las versiones chinas de acciones como Google, Meta, Tesla, Apple y OpenAI”.

El director de inversiones de KraneShares, Brendan Ahern, afirma que el rápido ascenso de los fabricantes chinos de chips de IA, como Cambricon, refleja la magnitud y la velocidad de la innovación en las industrias de IA y semiconductores de China.

“El elemento de esta narrativa de carrera, esta urgencia, beneficia a las empresas”, afirma, en referencia a la encarnizada guerra tecnológica entre China y Estados Unidos.

“Es como gritar '¡fuego!', ¿no? Cuando lo conviertes en una emergencia, consigues mucha atención”.

El fondo cotizado en bolsa de KraneShares, denominado KWEB, que invierte en acciones chinas cotizadas en el extranjero, como Tencent, Alibaba y Baidu, ha subido dos tercios este año hasta alcanzar casi 9,000 millones de dólares.

Otro ETF de KraneShares que invierte en acciones tecnológicas chinas cotizadas en el mercado nacional, KSTR.K, entre las que se incluyen los fabricantes de chips Cambricon, Montage Technology y Advanced Micro-Fabrication Equipment, también ha crecido este año.

En la carrera por la IA, Estados Unidos tiene ventaja en innovación, mientras que China tiene ventajas en ingeniería, fabricación y suministro de energía, según Jason Hsu, fundador de la empresa estadounidense Rayliant Global Advisors.

Rayliant se ha asociado con China Asset Management Co para lanzar un ETF cotizado en el Nasdaq, que apuesta por acciones chinas con tecnologías transformadoras, entre las que se incluye Cambricon.

Las restricciones tecnológicas de Estados Unidos “han obligado ahora a China a invertir dinero en tecnología avanzada y a inventar desde cero”, afirma Hsu. “Para los inversores, la estrategia prudente y sensata es aprovechar las oportunidades de la IA y gestionar la incertidumbre mediante la diversificación”.