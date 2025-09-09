Publicidad

¿Cuántos Tratados de Libre Comercio tiene México? Los países que podrán evitar nuevos aranceles

México ha consolidado una red de acuerdos internacionales que le permiten expandir sus exportaciones y fortalecer su economía.
mar 09 septiembre 2025 01:12 PM
El mundo ha cambiado y México debe hacerlo. Es por ello que en la propuesta de Paquete Económico 2026, que analiza el Congreso de la Unión, el Gobierno federal contempla la imposición de aranceles a las importaciones de países que no tengan un acuerdo comercial con el país.

Este tipo de medidas ya se han implementado, pues recientemente se han impuestos aranceles a mercancías provenientes de China.

"Sí estamos considerando poner (...) algunos impuestos arancelarios con los países con los que no tenemos tratado comercial, entre ellos también se encuentra China, pero no es el único país", dijo la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum.

México ha consolidado una amplia red de Tratados de Libre Comercio (TLC) que le permiten acceder a mercados internacionales sin necesidad de pagar aranceles. Esta estrategia ha sido clave para la competitividad del país, pues fomenta la inversión de los países.

Estos acuerdos regularmente impactan sectores estratégicos como la manufactura, industria automotriz, tecnología permitiendo la diversificación de mercados.

Cuántos tratados de libre comercio tiene México

De acuerdo a la Secretaría de Economía, México cuenta con 14 tratados firmados que involucran a 50 países. Estos acuerdos permiten al país mantener una relación comercial preferencial con sus principales socios, facilitando el acceso a mercados clave y reduciendo costos de exportación e importación.

Los TLC han sido fundamentales para el crecimiento del comercio exterior, permitiendo que más del 80% del comercio mexicano se realice bajo acuerdos que garantizan beneficios arancelarios y regulatorios.

Cuáles son y en qué consisten

A continuación, se enlistan los tratados que ha firmado México hasta el 2025:

  • Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC): Sustituyó al TLCAN en 2020 e incluye regulaciones modernizadas en comercio digital, propiedad intelectual y reglas de origen automotriz.
  • Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM): Facilita el comercio entre México y la UE, eliminando aranceles en sectores clave y promoviendo la inversión.
  • Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT): Conecta a México con 10 economías del Asia-Pacífico, fortaleciendo su presencia en mercados de alto crecimiento.
  • Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (TLC AELC): Comprende a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, promoviendo la reducción de barreras comerciales.
  • Tratado de Libre Comercio con Israel: Establece un marco de cooperación económica y facilita el comercio bilateral.
  • Tratado de Libre Comercio con Japón: Proporciona acceso preferencial en sectores como la industria automotriz y la electrónica.
  • Tratado de Libre Comercio con Chile: Fomenta el comercio bilateral con reducciones arancelarias y cooperación en sectores estratégicos.
  • Tratado de Libre Comercio con Colombia: Permite la expansión del comercio en la región andina y acceso a mercados preferenciales.
  • Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: Promueve la integración comercial con Centroamérica.
  • Tratado de Libre Comercio con Perú: Establece beneficios comerciales y cooperación en sectores industriales y agrícolas.
  • Tratado de Libre Comercio con Panamá: Impulsa el comercio bilateral y la inversión entre ambos países.
  • Tratado de Libre Comercio con Uruguay: Reduce aranceles en bienes industriales y agrícolas, fortaleciendo el intercambio comercial.
  • Tratado de Libre Comercio con Bolivia: Facilita el comercio de bienes y servicios con condiciones preferenciales.
  • Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú y México): Iniciativa de integración comercial con libre tránsito de bienes, servicios y capitales.

Estos acuerdos incluyen disposiciones que promueven la cooperación comercial, la protección de inversiones y la facilitación del comercio transfronterizo.

¿Hay algún otro tipo de tratado con el que cuente México?

Además de los TLC, México participa en otros tipos de acuerdos comerciales y económicos que complementan su integración global:

  • Acuerdos de Complementación Económica (ACE): Son tratados específicos con países de América Latina que permiten la reducción gradual de aranceles y la cooperación comercial en sectores estratégicos.

  • Acuerdos de Alcance Parcial (AAP): Son pactos específicos que establecen preferencias comerciales en determinados productos o sectores sin comprometer un tratado integral de libre comercio.

  • Acuerdos de Asociación Económica (AAE): Como el firmado con Japón, estos acuerdos van más allá del comercio de bienes e incluyen cooperación tecnológica, facilitación de inversión y comercio de servicios.
