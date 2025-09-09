¿Cuántos Tratados de Libre Comercio tiene México? Los países que podrán evitar nuevos aranceles

El mundo ha cambiado y México debe hacerlo. Es por ello que en la propuesta de Paquete Económico 2026, que analiza el Congreso de la Unión, el Gobierno federal contempla la imposición de aranceles a las importaciones de países que no tengan un acuerdo comercial con el país.

Este tipo de medidas ya se han implementado, pues recientemente se han impuestos aranceles a mercancías provenientes de China.

"Sí estamos considerando poner (...) algunos impuestos arancelarios con los países con los que no tenemos tratado comercial, entre ellos también se encuentra China, pero no es el único país", dijo la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum.