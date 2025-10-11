Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Internacional

Trump emite orden de pagar a militares mientras se prolonga el cierre gubernamental

El presidente de Estados Unidos ordenó al jefe del Pentágono utilizar todos los fondos disponibles para pagar a las tropas el 15 de octubre.
sáb 11 octubre 2025 12:54 PM
U.S. President Donald Trump returns to Washington
El presidente culpa a los demócratas por el estancamiento en la financiación, que ya va por su segunda semana. (Foto: Elizabeth Frantz/Reuters. )

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que emitió una orden para que los militares reciban su salario la próxima semana, a pesar del cierre gubernamental, durante el cual muchos funcionarios trabajan sin sueldo.

Trump ordenó al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, utilizar todos los fondos disponibles para pagar a las tropas el 15 de octubre, mientras culpaba nuevamente a los demócratas por el estancamiento en la financiación, que ya va por su segunda semana.

"No permitiré que los demócratas tomen como rehenes a nuestras Fuerzas Armadas y a toda la seguridad de nuestra nación con su peligroso cierre gubernamental", escribió en su plataforma Truth Social.

Publicidad

El trabajo gubernamental no esencial se detuvo después de la fecha límite de financiación del 30 de septiembre, y los demócratas del Senado bloquearon repetidamente una resolución republicana para reabrir las agencias federales.

El punto de fricción ha sido la negativa de los republicanos a incluir en el proyecto de ley un lenguaje que aborde el vencimiento de los subsidios que hacen que el seguro de salud sea asequible para 24 millones de estadounidenses.

Eso significó que cientos de miles de empleados públicos fueron puestos en licencia temporal sin goce de sueldo o fueron considerados esenciales y se les ordenó trabajar sin paga.

Aproximadamente 1.3 millones de militares en servicio activo no recibirán el salario que les corresponde el próximo miércoles, algo que no ha sucedido en ninguno de los cierres de financiación de la historia moderna.

La Casa Blanca dijo el viernes que había comenzado despidos masivos de trabajadores federales mientras Trump buscaba aumentar la presión sobre los demócratas de la oposición para poner fin al cierre del gobierno que ha paralizado los servicios públicos.

Se planea despedir a unos 4,000 trabajadores en varias agencias gubernamentales, según un documento judicial que busca bloquear la acción.

Publicidad

Tags

Donald Trump Donald Trump Jr.

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad