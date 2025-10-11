Trump emite orden de pagar a militares mientras se prolonga el cierre gubernamental

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que emitió una orden para que los militares reciban su salario la próxima semana, a pesar del cierre gubernamental, durante el cual muchos funcionarios trabajan sin sueldo.
Trump ordenó al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, utilizar todos los fondos disponibles para pagar a las tropas el 15 de octubre, mientras culpaba nuevamente a los demócratas por el estancamiento en la financiación, que ya va por su segunda semana.
"No permitiré que los demócratas tomen como rehenes a nuestras Fuerzas Armadas y a toda la seguridad de nuestra nación con su peligroso cierre gubernamental", escribió en su plataforma Truth Social.