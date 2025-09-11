¿Qué tenemos que hacer para dinamizar la inversión?, mejorar el crédito, y creo que nos vamos a enfocar mucho en mejorar las condiciones para que el crédito fluya, hay muchos diagnósticos, respecto a por qué este malestar, digamos de la economía mexicana que parece secular. Entre todos los diagnósticos, hay un solo acuerdo: la tasa de penetración del crédito al sistema privado bancario es extremada, inusual y sospechosamente baja Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda.

Amador Zamora explicó que esta tasa de penetración en México es más baja que en otros países en desarrollo e incluso es una de las más bajas en el mundo, entonces el gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum cuenta con una estrategia para impulsar al sector financiero.

Al respecto, la propuesta del Paquete Económico 2026 contiene una serie de medidas para potenciar el sector financiero, “por ejemplo, una adecuación para el préstamo de valores, en los fondos de cobertura”, detalló.

El funcionario explicó que el país cuenta con distintos activos que pueden transformarse en un mayor crecimiento económico, acompañados de un mayor dinamismo del sector financiero.

“Es uno de los mayores exportadores del mundo, el peso es una de las monedas más liquidas del mundo, y nuestros mercados de capitales de crédito son muy profundos, el ahorro interno medido por la penetración de los institucionales que son los fondos de pensiones, son muy importantes, la gran pregunta es ¿si tenemos todos esos activos, cómo los transformamos en un mayor crecimiento?”, comentó.

Destacó que uno de los mayores logros de los gobiernos de la Cuarta Transformación son 13.4 millones menos de pobres que tienen una mayor capacidad de consumo, un consumo que se mantiene en crecimiento y da impulso a la actividad económica del país.

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, durante su participación en la mesa de análisis México y el rumbo económico en 2026, en el Expansión CEO Summit 2025. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña)

Se llegará a la meta del PIB

El lunes pasado, el gobierno federal entregó, a través de la SHCP, el Paquete Económico 2026 al Congreso de la Unión, en el que se estima un rango de crecimiento para la economía de 1.8 a 2.8%.

Esta perspectiva fue determinada en constante y directa comunicación con la Secretaría de Economía la cual tiene una relación estrecha con los sectores productivos; “nos sentamos con ellos para la elaboración del marco macro”.