Economía

El Paquete Económico 2026 viene con medidas para aumentar el acceso al crédito

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, aseguró que México alcanzará la previsión del rango de crecimiento económico estimado entre 1.8 y 2.8%.
jue 11 septiembre 2025 02:54 PM
Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda
Durante el Expansión CEO Summit 2025, Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, explicó que el país cuenta con distintos activos que pueden transformarse en un mayor crecimiento económico, acompañados de un mayor dinamismo del sector financiero.

Durante décadas, México ha quedado a deber tasas de crecimiento en su economía mayores a 2.5%, y revertir el bajo acceso al crédito es una de las claves para potenciar el crecimiento del PIB y la inversión.

Por ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó en su propuesta de Paquete Económico 2026 una serie de iniciativas para impulsar al sector financiero, explicó Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, durante la mesa de análisis México y el rumbo económico en 2026, en el Expansión CEO Summit 2025.

¿Qué tenemos que hacer para dinamizar la inversión?, mejorar el crédito, y creo que nos vamos a enfocar mucho en mejorar las condiciones para que el crédito fluya, hay muchos diagnósticos, respecto a por qué este malestar, digamos de la economía mexicana que parece secular. Entre todos los diagnósticos, hay un solo acuerdo: la tasa de penetración del crédito al sistema privado bancario es extremada, inusual y sospechosamente baja
Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda.

Amador Zamora explicó que esta tasa de penetración en México es más baja que en otros países en desarrollo e incluso es una de las más bajas en el mundo, entonces el gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum cuenta con una estrategia para impulsar al sector financiero.

Al respecto, la propuesta del Paquete Económico 2026 contiene una serie de medidas para potenciar el sector financiero, “por ejemplo, una adecuación para el préstamo de valores, en los fondos de cobertura”, detalló.

El funcionario explicó que el país cuenta con distintos activos que pueden transformarse en un mayor crecimiento económico, acompañados de un mayor dinamismo del sector financiero.

“Es uno de los mayores exportadores del mundo, el peso es una de las monedas más liquidas del mundo, y nuestros mercados de capitales de crédito son muy profundos, el ahorro interno medido por la penetración de los institucionales que son los fondos de pensiones, son muy importantes, la gran pregunta es ¿si tenemos todos esos activos, cómo los transformamos en un mayor crecimiento?”, comentó.

Destacó que uno de los mayores logros de los gobiernos de la Cuarta Transformación son 13.4 millones menos de pobres que tienen una mayor capacidad de consumo, un consumo que se mantiene en crecimiento y da impulso a la actividad económica del país.

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda
Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, durante su participación en la mesa de análisis México y el rumbo económico en 2026, en el Expansión CEO Summit 2025.

Se llegará a la meta del PIB

El lunes pasado, el gobierno federal entregó, a través de la SHCP, el Paquete Económico 2026 al Congreso de la Unión, en el que se estima un rango de crecimiento para la economía de 1.8 a 2.8%.

Esta perspectiva fue determinada en constante y directa comunicación con la Secretaría de Economía la cual tiene una relación estrecha con los sectores productivos; “nos sentamos con ellos para la elaboración del marco macro”.

Destacó que entre las consideraciones para esta estimación están: el empleo, que aunque ha bajado tiene ganancias netas, remuneraciones a buen ritmo, tasa de interés a la baja, y determinantes del consumo que reportan un buen desempeño.

“La incertidumbre (respecto al T-MEC) quizás ha sido el factor que ha metido algo de ruido, pero si todas las determinantes, y lo mismo pasa del lado de la inversión, si todas las determinantes de la inversión y del consumo están en la dirección correcta, la variable que quizá esté frenando un poco el dinamismo es la certidumbre respecto del futuro mediato e inmediato. Pensamos que una vez que esta certeza se cimente, si estás sentado en una negociación, quiere decir que va haber un acuerdo”, comentó el secretario.

Amador Zamora aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, no solo sigue en pie, sino que el porcentaje de las exportaciones que usan el Tratado pasó de 50 a 81% en solo cinco meses.

IEPS a refrescos y tabaco son más saludables, que impuestos

En el Paquete Económico, Hacienda también incluye una propuesta para incrementar la tasa de impuestos a las bebidas saborizadas y tabaco, tras el objetivo de desincentivar el consumo de estos productos que causan enfermedades crónicas.

Al respecto, el funcionario explicó que estos impuestos saludables no tienen una intención recaudatoria.

“Suena sospechoso si lo dice el secretario de Hacienda, pero quisiéramos recaudar menos, porque queremos gastar menos en el futuro, nos está saliendo muy caro el costo de la atención médica, a los países que tenemos este perfil de prevalencia de estas enfermedades crónicas, no nada más en los presupuesto públicos, sino en los presupuestos individuales, a una persona con alguna de estas enfermedades se les dificulta trabajar, generar ingresos a sus familias, pega de manera muy severa la economía familiar”, comentó el titular de la SHCP.

