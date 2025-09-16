Publicidad

Economía

México, Estados Unidos y Canadá inician las consultas para la revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que cada país llevará a cabo una evaluación del tratado desde ahora y hasta el mes de enero.
mar 16 septiembre 2025 04:53 PM
El Secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, habla durante la ceremonia de clausura del Foro Empresarial México-Brasil (Foro Empresarial México-Brasil) en el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores (SRE) en la Ciudad de México, México, el 27 de agosto de 2025.
Marcelo Ebrard dijo que el proceso de consultas será "algo muy fácil" y "muy abierto".

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció este martes que México, Estados Unidos y Canadá iniciaron los procesos de consulta de cara a la revisión del tratado comercial entre los tres país, el T-MEC, que se llevará a cabo en 2026.

Cada uno de los países consultará internamente a los sectores involucrados en el tratado sobre su operación y diseñará estrategias para arrancar la negociación.

"Entre ahora y enero, tenemos que hacer una evaluación, de cómo funcionó el actual tratado, el T-MEC, entre que entró en vigor en 2020 y esta fecha, 2025, y entonces estar con esas evaluaciones para empezar la revisión del tratado ", dijo el funcionario en un video publicado en redes sociales.

El funcionario explicó que tanto México como sus contrapartes publicarán entre este martes y el miércoles avisos oficiales en los que se establece cómo se efectuará el proceso de evaluación y consultas. Para México, las bases de la consulta se publicación el miércoles en el Diario Oficial de la Federación, acuerdo con una publicación de Ebrard en la plataforma X.

"Estamos pensando en algo muy fácil, muy sencillo, muy abierto, vamos a recibir todo tipo de comentarios por vía digital", indicó el secretario de Economía. "La intención es la ponderación de qué avanzó de este tratado y qué revisión le podemos hacer, qué le podemos adicionar para que sea mejor en el futuro".

Vigente desde 2020, el T-MEC supuso una reforma y modernización del acuerdo comercial que los tres países mantenían desde la década de 1990, llevada a cabo por exigencia de Donald Trump durante su primer mandato como presidente estadounidense (2017-2021).

Con su regreso al poder este año, Trump lanzó una guerra arancelaria global que pone nuevamente en riesgo el propósito del tratado, al amenazar con gravar las exportaciones de sus socios norteamericanos si estos no actúan para frenar el narcotráfico y la migración irregular hacia Estados Unidos.

El anuncio ocurre dos días antes del arribo a México del primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien visitará el país el próximo jueves y viernes para dialogar sobre comercio e inversiones con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Trump insiste en que los actuales términos del T-MEC son lesivos para la economía estadounidense y ha aplicado por ello tarifas aduaneras a algunos de los productos que exportan sus socios.

