La economía mexicana crecerá 1% en 2025, apunta el FMI

La economía mexicana creció 1.2% el año pasado y el FMI había proyectado en abril que se iba a contraer 0.3% durante el presente ejercicio, golpeada por los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Se prevé una desaceleración del crecimiento en 2025. La consolidación fiscal, una política monetaria aún restrictiva y las tensiones comerciales con Estados Unidos han afectado el consumo y la inversión", dijo una misión del FMI que estuvo en el país latinoamericano a fines de agosto.

Se prevé una ligera aceleración del crecimiento en 2026, aunque el efecto de los aranceles y la incertidumbre comercial seguirá sintiéndose Fondo Monetario Internacional.

La misión sostuvo que México necesita una mayor reducción del déficit y medidas políticas que apoyen dicho ajuste para evitar mayores aumentos de deuda pública y crear margen fiscal para responder a posibles shocks.

Agregó que la flexibilización monetaria debería continuar una vez que se aclare que la inflación se encamina hacia la meta del 3% del banco central y señaló que el éxito económico a largo plazo del país depende del cierre de la brecha de infraestructura, el fortalecimiento del estado de derecho y la profundización de integración con socios comerciales globales.