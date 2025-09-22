BBVA mejora en 10% su oferta para comprar a su rival Sabadell

"La nueva oferta, consistente en 1 acción nueva de BBVA por cada 4,8376 acciones de Banco Sabadell, supone un incremento del 10% y resulta excepcionalmente atractiva para los accionistas de Banco Sabadell", afirma la entidad vasca en un comunicado en el que revaloriza a su rival catalán en 19,500 millones de euros (22,800 millones de dólares).

Según indica, la nueva oferta otorgaría a los accionistas de Sabadell "una participación del 15.3% en BBVA, beneficiándose así del enorme valor generado por el proyecto de unión".

El banco también especifica que renuncia "tanto a la posibilidad de hacer nuevas mejoras de la contraprestación de la oferta como a la de ampliar el periodo de aceptación", cerrando la puerta a elevar de nuevo su propuesta.

La nueva oferta "supone valorar la acción de Banco Sabadell a 3.39 euros por acción, es decir, en niveles máximos en más de una década", precisa la entidad vasca. Los accionistas del Sabadell que ya hayan decidido aceptar la propuesta "se beneficiarán igualmente de las nuevas condiciones mejoradas", subraya igualmente.

"Además, la contraprestación pasa a ser enteramente en acciones, por lo que los accionistas que tuvieran plusvalías no tributarían en España si la aceptación supera el 50% de los derechos de voto de Banco Sabadell, dado que la operación sería fiscalmente neutra", señala BBVA, segundo banco español con más de 78 millones de clientes en 25 países y una fuerte implantación en América Latina.

El consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, calificó sin embargo de "mala" y "muy débil" la nueva oferta, en declaraciones a la radio Onda Cero.

"Es peor que la primera y además hay que tener en cuenta que nosotros nos hemos revalorizado", agregó.

Desenlace incierto

La OPA, anunciada en mayo de 2024, se puso en marcha el pasado 8 de septiembre y podría crear un gigante europeo del sector. Pero muchos actores del mercado la ven con malos ojos.

El consejo de administración de Sabadell, el cuarto banco del país, rechazó la oferta, considerando que infravalora "muy significativamente" a la entidad, y recomendó a sus accionistas no aceptarla.

Sabadell, que busca hacer descarrilar la OPA, vendió su filial británica TSB al Banco Santander por 3,100 millones de euros y prometió una remuneración récord para sus accionistas, gracias especialmente a esta cesión.