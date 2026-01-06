La gama media de smartphones ya no alcanza: por qué Motorola migra al segmento premium con su Razr Fold

Sin embargo, el Razr Fold representa un cambio de liga, colocando a Motorola frente a frente con rivales de gama ultra-premium como el Samsung Galaxy Z Fold 7 y el Google Pixel Fold, con precios estimados por arriba de los 1,500 dólares.

El equipo tiene soporte para el Moto Pen Ultra, un accesorio similar al que tiene el Galaxy S25 Ultra además de una postura de diseño que se aleja de lo tradicional en Motorola pero que lo alinea con las expectativas del segmento premium y de productividad móvil.

“Queremos reforzar nuestra apuesta por teléfonos plegables, ya que hemos tenido una buena recepción en mercados como el de EU”, apuntó Nicole Hagen, gerente de marketing de producto en Motorola, durante una sesión previa del dispositivo.

La llegada de este teléfono refuerza la lógica estratégica de migrar hacia segmentos donde los márgenes por unidad y el valor percibido son mayores, en contraste con la creciente erosión de rentabilidad que enfrenta en la gama media global.

Según datos preliminares de IDC, los envíos mundiales de teléfonos inteligentes crecieron apenas un 1% en el segundo trimestre de 2025, hasta 295.2 millones de unidades, destacando la escasa expansión del mercado en volumen y la presión por saturación de la oferta, especialmente en la gama baja y media.

En regiones clave para la marca, como América Latina y Estados Unidos, Motorola mantiene presencia significativa en los últimos años, apoyada en particular por su familia de dispositivos Moto G, que ha impulsado cuotas de mercado en varios trimestres recientes.

Además de este nuevo teléfono, la empresa presentó el Motorola Signature, un equipo que alta gama que puede competir con productos como el iPhone 17 o flagships de marcas chinas.

