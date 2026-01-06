Publicidad

Motorola lanza un Razr Fold y un Signature, alejándose de la gama media

Los nuevos dispositivos, uno tipo libro y uno más con características que competirán con marcas como Samsung y Apple, quienes dominan la gama premium.
mar 06 enero 2026 07:00 PM
La gama media de smartphones ya no alcanza: por qué Motorola migra al segmento premium con su Razr Fold
A inicios de la década de 2020 el mercado global de smartphones entró en un momento de madurez que desafió los modelos de negocio tradicionales, y con esta madurez vino la saturación pues las marcas empezaron a presentar teléfonos plegables, hiper delgados o con lentes en sus cámaras super poderosos. Después de la pandemia, además muchos usuarios migraron a gamas más sofisticadas con el fin de tener más vida útil en sus dispositivos y esto es algo que quieren aprovechar empresas como Motorola.

La compañía que pertenece a Lenovo anunció la llegada de su primer smartphone plegable tipo libro, el Motorola Razr Fold. Hasta ahora, la estrategia de la marca en el segmento de plegables se había limitado a dispositivos con diseño tipo concha, como los modelos de la familia Razr 60 y Razr 60 Ultra, que compiten con los Galaxy Z Flip de Samsung pero ocupan un nicho relativamente acotado por volumen y precio.

Sin embargo, el Razr Fold representa un cambio de liga, colocando a Motorola frente a frente con rivales de gama ultra-premium como el Samsung Galaxy Z Fold 7 y el Google Pixel Fold, con precios estimados por arriba de los 1,500 dólares.

El equipo tiene soporte para el Moto Pen Ultra, un accesorio similar al que tiene el Galaxy S25 Ultra además de una postura de diseño que se aleja de lo tradicional en Motorola pero que lo alinea con las expectativas del segmento premium y de productividad móvil.

“Queremos reforzar nuestra apuesta por teléfonos plegables, ya que hemos tenido una buena recepción en mercados como el de EU”, apuntó Nicole Hagen, gerente de marketing de producto en Motorola, durante una sesión previa del dispositivo.

La llegada de este teléfono refuerza la lógica estratégica de migrar hacia segmentos donde los márgenes por unidad y el valor percibido son mayores, en contraste con la creciente erosión de rentabilidad que enfrenta en la gama media global.

Según datos preliminares de IDC, los envíos mundiales de teléfonos inteligentes crecieron apenas un 1% en el segundo trimestre de 2025, hasta 295.2 millones de unidades, destacando la escasa expansión del mercado en volumen y la presión por saturación de la oferta, especialmente en la gama baja y media.

En regiones clave para la marca, como América Latina y Estados Unidos, Motorola mantiene presencia significativa en los últimos años, apoyada en particular por su familia de dispositivos Moto G, que ha impulsado cuotas de mercado en varios trimestres recientes.

Además de este nuevo teléfono, la empresa presentó el Motorola Signature, un equipo que alta gama que puede competir con productos como el iPhone 17 o flagships de marcas chinas.

¿Por qué alejarse de la gama media?

La dinámica de mercado en Latinoamérica sirve como ejemplo de esta decisión. En el segundo trimestre de 2025, los envíos de smartphones crecieron alrededor de 4% en la región a pesar de condiciones económicas adversas, un desempeño apoyado por competencia en precios y promociones, así como por el impulso de marcas chinas en el segmento 4G y 5G accesible, según datos de Counterpoint Research.

A nivel global, cifras de IDC muestran que el crecimiento del mercado de smartphones fue modesto en 2025. Por ejemplo, algunos insights apuntan a una expectativa de crecimiento de hasta 1.5% en envíos totales de 2025, empujado por la fortaleza de ciertos líderes de mercado y una recuperación gradual en varios segmentos.

Pese a ello, el ritmo es considerablemente menor al que la industria observó durante la década anterior, y la tendencia general apunta hacia un aumento en el valor del mercado más que en el volumen puro.

Ese cambio de paradigma favorece a la gama premium y ultra-premium por varias razones. Primero, los dispositivos en estos rangos generan ingresos y márgenes por unidad significativamente mayores que los modelos de gama media o baja, lo que contribuye más directamente a la rentabilidad general de los fabricantes.

Segundo, los teléfonos de alta gama y con características distintivas cumplen una función estratégica de posicionamiento de marca, elevando la percepción del portafolio en su conjunto. En mercados maduros estos dispositivos también sirven para retener usuarios que, de otra forma, podrían migrar hacia Samsung o Apple en busca de una experiencia de uso más premium.

Además, la diversificación hacia verticales premium puede mitigar la vulnerabilidad inherente a competir en gamas más populares, donde los ciclos de actualización son más largos y los incentivos de compra suelen estar dominados por descuentos agresivos y estrategias de financiamiento.

Aunque el desplazamiento hacia el segmento premium no garantiza una transformación de corto plazo, sí coloca a Motorola en una trayectoria alineada con las tendencias de la industria.

