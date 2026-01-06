La gama media de smartphones ya no alcanza: por qué Motorola migra al segmento premium con su Razr Fold

A inicios de la década de 2020 el mercado global de smartphones entró en un momento de madurez que desafió los modelos de negocio tradicionales, y con esta madurez vino la saturación pues las marcas empezaron a presentar teléfonos plegables, hiper delgados o con lentes en sus cámaras super poderosos. Después de la pandemia, además muchos usuarios migraron a gamas más sofisticadas con el fin de tener más vida útil en sus dispositivos y esto es algo que quieren aprovechar empresas como Motorola.
La compañía que pertenece a Lenovo anunció la llegada de su primer smartphone plegable tipo libro, el Motorola Razr Fold. Hasta ahora, la estrategia de la marca en el segmento de plegables se había limitado a dispositivos con diseño tipo concha, como los modelos de la familia Razr 60 y Razr 60 Ultra, que compiten con los Galaxy Z Flip de Samsung pero ocupan un nicho relativamente acotado por volumen y precio.