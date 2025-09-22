Publicidad

Economía

La CNBV revoca licencia a CAME para operar como Sofipo

El regulador publicó en el Diario Oficial la revocación de la licencia por incumplimiento en niveles de capitalización; inicia el periodo de liquidación.
lun 22 septiembre 2025 09:41 AM
CNBV revoca licencia a CAME para operar como Sofipo, ¿qué pasará con los ahorros de sus clientes?
Previo a la inauguración de la 10 Convención de Sofipos, el pasado 3 de septiembre en Cuernavaca, los ahorradores afectados se manifestaron reclamando la devolución de su dinero.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hizo oficial este lunes la revocación de la licencia de CAME para operar como Sofipo.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), el regulador dio a conocer que a partir de esta fecha se inicia el proceso de disolución y liquidación de la empresa al incumplir en sus niveles de capitalización.

"CAME se encontrará incapacitada, por efecto de la presente revocación, para realizar operaciones y se pondrá en estado de disolución y liquidación", informó la autoridad.

En junio pasado, la CNBV había intervenido a CAME ante irregularidades en su contabilidad.

Los ahorradores habían denunciado previamente que no podían retirar sus recursos ante la negativa de la Sofipo.

¿Qué pasará con los ahorradores?

En el DOF también se publicó un aviso para los ahorradores que tenían sus recursos en esta Sofipo para que recuperen sus recursos.

Los recursos están protegidos hasta por 25,000 UDIS al valor del 19 de septiembre de este año, es decir, más de 213,000 pesos, lo que permitirá cubrir a más del 99.5% de los ahorradores de CAME, es decir, 169,564 ahorradores.

Las personas deben tramitar, a partir de hoy, y a más tardar en 180 días una solicitud de pago con los siguientes datos:

  • Nombre del titular o cotitulares de la cuenta más su RFC o CURP.
  • Domicilio, número telefónico y correo electrónico.
  • Número de clientes y de cuenta.
  • Monto estimado de sus ahorros en CAME.
  • Número de cuenta para recibir el dinero.
