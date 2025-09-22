CNBV revoca licencia a CAME para operar como Sofipo, ¿qué pasará con los ahorros de sus clientes?

"CAME se encontrará incapacitada, por efecto de la presente revocación, para realizar operaciones y se pondrá en estado de disolución y liquidación", informó la autoridad.

En junio pasado, la CNBV había intervenido a CAME ante irregularidades en su contabilidad.

Los ahorradores habían denunciado previamente que no podían retirar sus recursos ante la negativa de la Sofipo.

¿Qué pasará con los ahorradores?

En el DOF también se publicó un aviso para los ahorradores que tenían sus recursos en esta Sofipo para que recuperen sus recursos.

Los recursos están protegidos hasta por 25,000 UDIS al valor del 19 de septiembre de este año, es decir, más de 213,000 pesos, lo que permitirá cubrir a más del 99.5% de los ahorradores de CAME, es decir, 169,564 ahorradores.

Las personas deben tramitar, a partir de hoy, y a más tardar en 180 días una solicitud de pago con los siguientes datos: