Fernando Chico Pardo compra el 25% de Banamex

Tras pagar alrededor de 42,000 millones de pesos por una cuarta parte del grupo financiero, el empresario asumirá como presidente del Consejo de Administración una vez que se concluya la operación.
mié 24 septiembre 2025 02:36 PM
El empresario tiene amplia experiencia en el sector financiero luego de haber fundado la casa de bolsa Acciones y Asesoría Bursátil, que más tarde compró Inbursa.

El empresario Fernando Chico Pardo adquirió 25% de Grupo Financiero Banamex en una operación que se calcula en 42,000 millones de pesos y equivale a cerca de 520 millones de acciones, anunció Citi a través de un comunicado.

La operación está sujeta todavía a la aprobación de las autoridades regulatorias mexicanas y, tras concluir ese proceso en la segunda mitad de 2026, Chico Pardo asumirá como Presidente del Consejo de Administración del grupo.

Ignacio Deschamps seguirá desempeñándose como presidente del Consejo de Banamex, mientraas que Manuel Romo continuará como director general.

“Esta inversión de Fernando Chico Pardo, uno de los líderes empresariales más respetados en México, es un respaldo rotundo a la fortaleza y potencial de Banamex”, dijo Jane Fraser, directora general de Citi.

La banquera estadounidense destacó que Banamex ha sido durante mucho tiempo "una piedra angular del sistema financiero mexicano".

Banamex es el cuarto grupo financiero más grande de México por activos totales: tiene más de 1,300 sucursales, alrededor de 9,000 cajeros automáticos, cerca de 13.6 millones de clientes de Banca de Consumo, más de 6,000 clientes de Banca Empresarial y 8.6 millones de clientes de la Afore.

Fernando Chico Pardo aseveró que su compromiso es dar continuidad y renovar los programas sociales y culturales que distinguen a Banamex.

"Para nuestra familia, esta es más que una decisión empresarial: es una expresión de confianza en México y una reafirmación de nuestro compromiso con su progreso económico, social y cultural”, declaró el empresario.

Ernesto Torres Cantú, director internacional de Citi, así como otros directivos de la institución financiera y el propio Chico Pardo, darán más detalles de la transacción este jueves por la mañana en una conferencia de prensa.

Citi detalló en su comunicado que la desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica y cualquier decisión sobre la fecha o estructura de la oferta pública inicial propuesta seguirá guiándose por varios factores, incluyendo las condiciones de mercado y la obtención de las autorizaciones regulatorias.

¿Quién es Fernando Chico Pardo?

Es un empresario mexicano que inició con la fundación de Acciones y Asesoría Bursátil, casa de bolsa que inició operaciones en 1992. En ese mismo año se fusionó con Inbursa, de la que fue director general hasta 1997.

Más tarde, en 1997 fundó el fondo de inversión Promecap, entidad en la que fungió como su presidente.

Chico Pardo se tituló como administrador de empresas de la universidad iberoamericana y cuenta con MBA por la Kellogg School of Management de la Northwestern University.

El también filántropo, ha sido sido miembro del Consejo de Administración de Grupo Financiero Inbursa, Condumex, Grupo Carso, Sanborns Hermanos, Sears Roebuck de México y Grupo Posadas de México.

Después de dejar Inbursa, en 2003, Chico Pardo se convirtió en accionista mayoritario del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), una empresa que opera nueve aeropuertos en el país.

