Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

Regreso a clases impulsa la inflación a 3.74% en primera quincena de septiembre

Las alzas en educación y vivienda fueron compensadas por bajas en servicios profesionales, transporte y productos agropecuarios.
mié 24 septiembre 2025 06:42 AM
Inflación regreso a clases
Un año antes, en la misma quincena de 2024, la inflación quincenal fue de 0.09% y la anual alcanzaba 4.66%.

En la primera quincena de septiembre, la inflación general anual repuntó a 3.74%, informó el Inegi este miércoles. El repunte se debió al aumento de los servicios educativos, aunque estuvo compensado por reducciones en servicios profesionales y transporte aéreo.

La inflación estuvo ligeramente por encima de los pronósticos. Banamex, por ejemplo, anticipaba una inflación anual de 3.73%.

Publicidad

De este modo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 141.181 puntos, lo que representó un incremento de 0.18% respecto a la quincena previa.

El índice de precios subyacente, que elimina bienes y servicios de alta volatilidad, avanzó 0.22% quincenal y 4.26% anual. Dentro de este, los precios de las mercancías crecieron 0.23% y los de servicios 0.20%.

Por su parte, el componente no subyacente mostró un aumento marginal de 0.03% quincenal y 2.01% anual. En este rubro, los precios de los productos pecuarios subieron 0.24%, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno retrocedieron 0.04%

La inflación estuvo dentro del rango del Banco de México. No obstante, si bien los precios muestran un mejor comportamiento que en 2024, la persistencia de la inflación subyacente por encima de 4% sigue siendo un reto para definir futuros movimientos en la tasa de interés.

Aumento estacional del regreso a clases

En la primera quincena de septiembre, el alza en la inflación estuvo impulsada sobre todo por los aumentos quincenales y estacionales en servicios educativos, particularmente en primaria (+5.75%), secundaria (+5.48%) y preescolar (+5.89%), además de incrementos en universidad (+1.63%), vivienda propia (+0.11%) y alimentos preparados como los de loncherías y fondas (+0.20%).

En contraste, el avance del INPC fue atenuado por la caída en servicios profesionales (–15.31%), así como en productos agroalimentarios como papa (–4.29%), aguacate (–5.94%), jitomate (–1.40%), naranja (–4.66%) y lechuga y col (–5.01%), además de la baja en el transporte aéreo (–3.37%) y en el gas doméstico LP (–0.52%).

Publicidad

Tags

Inflación Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad