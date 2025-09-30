Nubank solicita la licencia bancaria en Estados Unidos para ofrecer estos servicios

"Buscar una licencia bancaria nacional en Estados Unidos posiciona a Nubank para desbloquear nuevas posibilidades dentro del sistema financiero estadounidense", señaló la firma.

¿Qué ofrecerá Nu en Estados Unidos?

Con esta licencia, Nu ofrecerá cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales.

"Creemos que, al trabajar en estrecha colaboración con los reguladores, pronto estaremos en condiciones de expandir nuestra oferta al mercado estadounidense en general", agregó Cristina Junqueira, cofundadora, Chief Growth Officer de Nu Holdings y CEO del incipiente negocio de Estados Unidos.

Cristina Junqueira se ha reubicado a tiempo completo en los Estados Unidos como compromiso con este proyecto.

El Consejo de Administración del negocio en Estados Unidos estará compuesto por las siguientes personas:

- Roberto Campos Neto, expresidente del Banco Central de Brasil, quien se desempeñará como presidente del Consejo.

- Cristina Junqueira, CEO de Nu Estados Unidos.

- Youssef Lahrech, expresidente y COO de Nu y actual observador del Comité de Auditoría y Riesgos de Nu

- Brian Brooks, ex Contralor Interino de la Moneda y actual presidente y CEO de Meridian Capital Group

- Kelley Morrell, ex directora general sénior de Blackstone, ex Chief Strategy Officer de CIT Group, ex ejecutiva del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y actual fundadora y socia de Highline Capital Management.