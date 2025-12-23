Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Jane Fraser se reúne con Sheinbaum tras la aprobación de la venta de Banamex

La CEO de Citigroup se reunió esta mañana con la presidenta, a quien agradeció el respaldo al banco estadounidense y reiteró su compromiso con México.
mar 23 diciembre 2025 03:13 PM
jane-fraser-reunion-claudia-sheinbaum.jpg
Fraser agradeció a la presidenta por el apoyo que ha dado a su banco. (Cortesía)

La CEO de Citigroup, Jane Fraser, se reunió esta mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El encuentro ocurrió una semana después de que las autoridades mexicanas aprobaran la compra del 25% de Banamex por parte del empresario Fernando Chico Pardo.

Publicidad

“Quiero expresar mi sincero agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por su continuo respaldo a Citi", dijo Jane Fraser en un comunicado.

La banquera destacó que México se mantiene como uno de los mercados más importantes para la institución financiera y dijo que tiene un profundo compromiso con el crecimiento a largo plazo del país.

"Valoramos el liderazgo de la presidenta y esperamos seguir trabajando en colaboración con nuestros clientes para fortalecer la inversión, promover la innovación y contribuir a la resiliencia económica del país”, destacó Fraser.

Fernando Chico Pardo se convirtió, con la autorización de los reguladores, en el dueño del 25% de Banamex y en su presidente del Consejo de Administración.

En 2026, Banamex enfocará sus inversiones y sus esfuerzos en fortalecer la banca de consumo mediante los canales digitales.

Publicidad

Tags

Citi México Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad