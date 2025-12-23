Jane Fraser se reúne con Sheinbaum tras la aprobación de la venta de Banamex

“Quiero expresar mi sincero agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por su continuo respaldo a Citi", dijo Jane Fraser en un comunicado.

La banquera destacó que México se mantiene como uno de los mercados más importantes para la institución financiera y dijo que tiene un profundo compromiso con el crecimiento a largo plazo del país.

"Valoramos el liderazgo de la presidenta y esperamos seguir trabajando en colaboración con nuestros clientes para fortalecer la inversión, promover la innovación y contribuir a la resiliencia económica del país”, destacó Fraser.

Fernando Chico Pardo se convirtió, con la autorización de los reguladores, en el dueño del 25% de Banamex y en su presidente del Consejo de Administración.

En 2026, Banamex enfocará sus inversiones y sus esfuerzos en fortalecer la banca de consumo mediante los canales digitales.