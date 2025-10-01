Publicidad

Economía

Las remesas acumulan 5 meses de contracción; caen 8.3% en agosto

A pesar de que México recibió 5,578 millones de dólares en remesas en agosto, la cifra más alta desde octubre del año pasado, se mantiene la tendencia de caídas ante la debilidad de la economía en EU.
mié 01 octubre 2025 09:39 AM
La debilidad del mercado laboral ha provocado que las remesas que llegan a México se reduzcan. (José Luis González/Reuters)

Las remesas que llegan a México sumaron cinco meses de contracción.

En agosto, México recibió 5,578 millones de dólares lo que significó una caída de 8.3% respecto al monto recibido en el mismo mes de 2024.

Los datos de Banco de México (Banxico) muestran que pese a ser el mejor monto absoluto desde octubre del año pasado, se mantiene la tendencia de caídas registrado desde inicios de año.

En el acumulado de enero a agosto, las remesas acumularon 40,467 millones de dólares, representando una caída de 5.9% respecto a 2024.

Las remesas que llegan a México han sufrido caídas en los últimos meses ante una debilidad de la economía estadounidense.

Los especialistas esperan una caída de entre 4 y 6% este año, siendo la caída más pronunciada desde 2013 y la más grande desde 2009, cuando las remesas tuvieron una caída de 15.5%.

Más allá de las redadas en contra de los migrantes que se dieron desde que el presidente Donald Trump asumió como presidente en enero pasado, los analistas consideran que esta caída es reflejo de la debilidad en el mercado laboral en Estados Unidos y a la apreciación del peso frente al dólar.

