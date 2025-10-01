Las remesas acumulan 5 meses de contracción; caen 8.3% en agosto

Los datos de Banco de México (Banxico) muestran que pese a ser el mejor monto absoluto desde octubre del año pasado, se mantiene la tendencia de caídas registrado desde inicios de año.

En el acumulado de enero a agosto, las remesas acumularon 40,467 millones de dólares, representando una caída de 5.9% respecto a 2024.

Las remesas que llegan a México han sufrido caídas en los últimos meses ante una debilidad de la economía estadounidense.

Los especialistas esperan una caída de entre 4 y 6% este año, siendo la caída más pronunciada desde 2013 y la más grande desde 2009, cuando las remesas tuvieron una caída de 15.5%.

Más allá de las redadas en contra de los migrantes que se dieron desde que el presidente Donald Trump asumió como presidente en enero pasado, los analistas consideran que esta caída es reflejo de la debilidad en el mercado laboral en Estados Unidos y a la apreciación del peso frente al dólar.