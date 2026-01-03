Trump anuncia la captura de Maduro tras bombardeos de EU contra Venezuela

"¡Viva Venezuela!"
Las primeras explosiones en Caracas se escucharon cerca de las 02H00 (06H00 GMT), constataron periodistas de la AFP.
Uno de los objetivos en Caracas fue el fuerte militar Tiuna, el más importante del país. El canal estatal VTV mostró imágenes de verjas caídas y buses incendiados en La Carlota, una base aérea de Caracas.
"¡Viva Venezuela, carajo!", gritaban venezolanos desde sus hogares en un sector acomodado de Caracas.
Los bombardeos estadounidenses a lanchas que supuestamente transportaban drogas en el Caribe han dejado al menos 115 muertos desde septiembre.
Maduro, que describía su gobierno como socialista, siempre dijo que estas operaciones buscaban su derrocamiento y apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela, las mayores del mundo.
En un aumento constante de la presión, Trump había señalado que los días de Maduro en el poder estaban "contados".
Tras los ataques de este sábado, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, anunció un "despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos".
El canciller, Yván Gil, pidió por su parte una reunión urgente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
"Pensé que era un temblor"
Las explosiones se extendieron por cerca de una hora, al tiempo que se escuchaban sobrevuelos de aviones.
Algunos habitantes se asomaron a sus balcones y terrazas para ver lo que pasaba o grabar un video. Otros se escondieron en espacios seguros sin ventanas.
"Yo pensé que era un temblor", dijo un vecino de Fuerte Tiuna que pidió el anonimato. "Cuando me asomé por la ventana vi bolas de fuego en el cerro (...) salí corriendo, agarré mi camioneta y me fui a casa de mi mamá que vive cerca".
"Fue horrible, sentimos los aviones pasar encima de nuestra casa", contó otra vecina de la zona militar que no quiso dar su nombre.
Videos a los que tuvo acceso la AFP mostraban columnas de humo grises y fuego en la línea costera de La Guaira.
"Sentí que (las explosiones) me levantaron por gravedad de la cama y en el acto pensé 'Dios, llegó el día' y lloré", contó a la AFP María Eugenia Escobar, una residente de 58 años de La Guaira.
Estado de excepción
El gobierno decretó el "estado de conmoción exterior", que otorga poderes especiales a Maduro ante un conflicto militar externo.
"Al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!", dijo el ministro del Interior.
Países aliados de Venezuela como Rusia, Irán y Cuba rechazaron los ataques, así como el gobierno izquierdista de México. La jefa diplomática de la Unión Europea pidió en tanto "contención".
España se ofreció como mediador para lograr una "solución pacífica" al conflicto.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, movilizó tropas a la frontera y reclamó reuniones de la OEA y la ONU "de inmediato".