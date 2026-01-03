Trump anuncia la captura de Maduro tras bombardeos de EU contra Venezuela

Trump consideraba ilegítimo el poder del mandatario, acusado de cometer fraude en las elecciones de julio de 2024.

Maduro fue acusado formalmente de narcotráfico por la justicia estadounidense en 2020, y el departamento de Estado ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su arresto.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", afirmó Trump en su red Truth Social.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo en X que Maduro y su esposa "pronto enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses".

Tras varios meses de presión contra Maduro que incluyeron un gran despliegue militar estadounidense en el Caribe, Washington atacó Caracas y los estados vecinos Miranda y La Guaira, además de Aragua, a una hora en auto de la capital.

Caracas amaneció en silencio. Varios barrios olían a pólvora. Agentes policiales encapuchados recorrían la ciudad y vigilaban edificios públicos.

El gobierno venezolano denunció que los bombardeos afectaron a poblaciones civiles, sin mostrar pruebas.

Trump tiene prevista una conferencia de prensa sobre Venezuela a las 16H00 GMT en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, primera en la línea de sucesión, exigió a Washington una "prueba de vida inmediata" de Maduro y su esposa.