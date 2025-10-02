Kapital planea lanzar su OPI en tres años

La empresa ya está en preparación y por los números que tenemos -ya estamos a más de arriba de la media tabla del sistema financiero- ya podríamos salir a Bolsa por el nivel de activos que manejamos con más de 3 billones de dólares en activos René Saúl, CEO de Grupo Financiero Kapital

Kapital adquirió en agosto pasado los activos de corretaje, gestión de activos y banca operativa de Intercam, una de las empresas sancionadas por Estados Unidos acusada de presunto lavado de dinero.

Tras la adquisición de los activos de intercam, Kapital había anunciado que invertiría 100 millones de dólares para dotar a la institución de solidez y asegurar la operación de los negocios.

Luego, al recibir la ronda de financiamiento serie C, Kapital logró una valuación a 1,300 millones de dólares y se convirtió en empresa 'unicornio'.

"El estatus de unicornio es muy bueno para el país", aseguró Saúl. "Debemos seguir haciendo que otros países inviertan en México".