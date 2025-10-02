Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

Kapital planea lanzar su OPI en tres años

El CEO de Kapital Bank, René Saúl, dijo que planean salir al mercado accionario en México y Estados Unidos tras haberse convertido en empresa unicornio el mes pasado.
jue 02 octubre 2025 07:24 PM
kapital-va-opi
Kapital asegura que ya tiene el tamaño suficiente para poder cotizar en Bolsa. (Luz E. Méndez)

Grupo Financiero Kapital planea lanzar su Oferta Pública Inicial (OPI) en alrededor de tres años en el mercado accionario de México y Estados Unidos.

El CEO de la empresa, René Saúl, dijo en conferencia de prensa que el Grupo Financiero apuesta a que, tras recibir a inicios de septiembre una ronda de financiamiento Serie C por 86 millones de dólares , logrará tener más liquidez que le permitirá financiar a más empresas y así escalar el negocio.

Publicidad
La empresa ya está en preparación y por los números que tenemos -ya estamos a más de arriba de la media tabla del sistema financiero- ya podríamos salir a Bolsa por el nivel de activos que manejamos con más de 3 billones de dólares en activos
René Saúl, CEO de Grupo Financiero Kapital

Kapital adquirió en agosto pasado los activos de corretaje, gestión de activos y banca operativa de Intercam, una de las empresas sancionadas por Estados Unidos acusada de presunto lavado de dinero.

Tras la adquisición de los activos de intercam, Kapital había anunciado que invertiría 100 millones de dólares para dotar a la institución de solidez y asegurar la operación de los negocios.

Lee más

kapital-bank-unicornio
Economía

Kapital Bank recibe ronda de financiamiento de 86 millones de dólares

Luego, al recibir la ronda de financiamiento serie C, Kapital logró una valuación a 1,300 millones de dólares y se convirtió en empresa 'unicornio'.

"El estatus de unicornio es muy bueno para el país", aseguró Saúl. "Debemos seguir haciendo que otros países inviertan en México".

Publicidad

Tags

Kapital-Bank Oferta-Publica-Inicial.OPI

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad