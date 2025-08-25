Publicidad

Kapital se convierte en Grupo Financiero tras adquisición de licencias de Intercam

Al adquirir la licencia de la casa de bolsa y la operadora de fondos, Kapital Bank se convierte en Grupo Financiero de México y añade las 60 sucursales de Intercam.
lun 25 agosto 2025 05:54 AM
Las sucursales de Intercam cambiarán de nombre a Kapital Bank.

Kapital Bank se une a la lista de Grupos Financieros en México.

Tras la adquisición de la licencia de la Casa de Bolsa, la Operadora de Fondos, así como los depósitos y la mayor parte de la cartera de crédito de Intercam, Kapital Bank sustituirá a Intercam como Grupo Financiero.

"Nosotros no temíamos Casa de Bolsa y con esto nos volvemos un Grupo Financiero", dijo en entrevista René Saúl, CEO de Kapital Bank.

Se le considera un Grupo Financiero a la institución que agrupa a otras empresas financieras. Se deben tener al menos dos tipos de instituciones como bancos, aseguradoras, casa de bolsa, operadora de fondos, Sofomes, Afores o casas de cambio.

Hasta junio, los activos de Grupo Financiero Intercam ascendían a 136,652 millones de pesos, siendo el 16 más grande de los 22 registrados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

René Saúl añadió que están esperando las últimas autorizaciones de parte de la CNBV antes de que puedan operar de manera formal el negocio, pero espera que ocurra a partir de la siguiente semana.

Kapital Bank, así como lo hizo Multiva con los empleados de CI Banco, mantendrá aproximadamente 2,500 empleados de Intercam a excepción de los responsables de cumplimiento y prevención de lavado de dinero. "El equipo de cumplimiento de Intercam tiene que quedarse a resolver algunas cosas de las sanciones".

Al cuestionarle si estaban preocupados de adquirir algún cliente o producto con problemas ante las autoridades de Estados Unidos, René Saúl dijo que gracias a sus inversiones en tecnología evitarían este tipo de incidentes.

"Somos una empresa tecnológica y algo que les gustó mucho a las autoridades fueron nuestros sistemas avanzados de prevención de lavado de dinero y del conocimiento de nuestro cliente", aseguró.

En los siguientes meses, Kapital se prepara para seguir atendiendo a las empresas, especialmente a las pymes, sobre todo en el marco del desarrollo del Plan México. Descartó que en sus planes esté atender al sector masivo como son las tarjetas de crédito o productos de nómina.

"Con todos los servicios de la casa de bolsa, la operadora de fondos, vamos a hacer una oferta integral muy sofisticada y única en el mercado que va a ser muy competitiva y que no existe hoy", destacó.

La historia de este banco inicia en 2023 cuando Kapital compra a Banco Auofin en un monto cercano a los 50 millones de dólares.

Banco Autofin, que se dedicaba al financiamiento de autos, recibió entonces una inyección de capital de más de 1,2000 millones de pesos.

Con el tiempo alcanzaron la rentabilidad y ahora, tras la adquisición de algunos activos de Intercam, suman 80 sucursales en el país.

