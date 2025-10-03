Grupo México de Germán Larrea quiere el 100% de Banamex y busca comprar parte de Chico Pardo

"En caso de que el señor Fernando Chico Pardo y familia deseen mantener su inversión del 25% recientemente acordada con Citi, la propuesta sería adquirir el 75% a un múltiplo de 0.80 veces valor de libro", propuso Grupo México.

En caso de que la familia Chico decidiera mantener su participación Grupo México dijo que le "daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado".

"El acuerdo que anunciamos la semana pasada con Fernando Chico Pardo y nuestra propuesta de salida a bolsa sigue siendo nuestro camino preferido", dijo Banamex.

"Si Grupo México presenta una oferta, por supuesto, la revisaremos de manera responsable y consideraremos, entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de cerrar una transacción propuesta", apuntó Banamex.

Grupo México hace oferta para adquirir Banamex

En caso de que Citi acepte la oferta de Germán Larrea, estará sujeta a las aprobaciones correspondientes; una vez que Banamex se encuentre regulado únicamente por las autoridades financieras mexicanas podrá recuperar su potencial competitivo, destacó Grupo México.

"Con esta oferta se busca cumplir dos objetivos: la compra del 100% de Banamex y que sea un grupo mayoritariamente mexicano", informó Grupo México.

Además, Grupo México, propuso que tal y como lo pidió el gobierno de López Obrador, una de las prioridades será cuidar la plantilla laboral de Banamex, así como conservar y aprovechar la sólida experiencia de su equipo directivo, asegurando una transición que dé plena certidumbre y fluidez en los servicios a los clientes del banco.

"Si bien la oferta contempla que Grupo México adquiera hasta el 100% de Banamex y el control accionario, se prevé que en el futuro se puedan sumar afores y otros inversionistas mexicanos", añadió Grupo México.