Fernando Chico Pardo: He sido muy exitoso invirtiendo en México

El empresario será el accionista mayoritario de Banamex mientras el banco decide a qué otros inversionistas les puede ofrecer participaciones menores y el listado de las acciones en el mercado bursátil.

Agradeció al secretario de Hacienda, Édgar Amador, por su participación en esta operación y descartó que el gobierno de Claudia Sheinbaum haya impuesto algún tipo de condición para hacer esta compra.

Esta aclaración se hizo debido a que en 2022, cuando Citigroup anunció que vendía Banamex, el entonces presidente López Obrador había hecho una lista de condiciones para el futuro comprador: que fuera mexicano al corriente en el pago de sus impuestos, que mantuviera los empleos y que el patrimonio cultural se quedara en el país.

Se espera que el proceso de la adquisición concluya en la segunda mitad del 2026 y será Citigroup quien haga el pago de los impuestos correspondientes.

Fernando Chico Pardo contó en una conferencia conjunta con Manuel Romo, director general de Banamex y con Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, que no participó en el primer proceso de compra del banco porque no "la entendía" pero hace más de medio año, fue invitado por Manuel Romo y Jane Fraser a conocer los libros del banco y así motivarlo a hacer la compra.

"Yo creo que en cosa de cinco meses ya estábamos viendo (la compra) con toda la seriedad, haciendo una oferta formal", explicó.

El empresario está casado con la hermana de Roberto Hernández, expropietario y director general de Banamex.

Fernando Chico Pardo añadió que uno de sus planes para el banco está en entrar a negocios en los que Banamex no opera así como hacer inversiones en la digitalización del banco e hizo guiño a buscar una casa de bolsa.

"Empecé mi carrera en la banca, en una casa de bolsa, y luego trabajé muy de cerca en la creación de un banco. Entonces, regresar al final de mi carrera a Banamex es un sueño", reconoció.

Este 24 de septiembre, Citi anunció que el empresario aeroportuario Fernando Chico Pardo adquirió el 25% de las acciones de Banamex con lo que se convertía en el presidente del Grupo Financiero.

Banamex es el cuarto grupo financiero más grande de México por activos totales, además cuenta con una red de más de 1,300 sucursales, más de 9,000 cajeros automáticos, cerca de 13.6 millones de clientes de Banca de Consumo, más de 6,000 clientes de Banca Empresarial y 8.6 millones de clientes de la Afore.

El banco reporta utilidades anuales promedio de cerca de 22,000 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).