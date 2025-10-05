Publicidad

Economía

Sheinbaum confía en obtener acuerdos comerciales favorables para México

En su informe de este domingo, la presidenta mexicana aseguró que presentará avances en el desarrollo de proyectos para impulsar la tecnología local.
dom 05 octubre 2025 03:23 PM
Sheinbaum ha pasado gran parte de su mandato navegando por una relación compleja con Estados Unidos, el principal socio comercial de México. (FOTO: Yuri Cortez/AFP)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el domingo que confía en que su gobierno llegará a un acuerdo favorable con Estados Unidos y otras naciones con respecto al comercio, y en paralelo refirió que presentará avances en el desarrollo de proyectos para impulsar la tecnología local.

"Estoy segura, segura, que llegaremos a un buen acuerdo con Estados Unidos y todas las naciones del mundo con relación a nuestros relaciones comerciales", dijo en una ceremonia repleta de simpatizantes en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México, para celebrar su primer año de gobierno.

Sheinbaum dijo que su gobierno presentará en las próximas semanas avances en proyectos hechos en México que desarrollen vehículos eléctricos, semiconductores, satélites y drones, como parte de un plan alineado con el cambiante entorno comercial.

Elegida el año pasado y beneficiándose de índices de aprobación que superan el 70%, la científica climática y exalcaldesa de la Ciudad de México ha pasado gran parte de su mandato navegando por una relación compleja con Estados Unidos, el principal socio comercial de México.

La segunda economía de Latinoamérica se ha librado en gran medida de la peor parte de los aranceles de la administración de Donald Trump gracias a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que se revisará el próximo año.

Mientras tanto, México también ha anunciado su propio abanico de aranceles a países con los que no tiene acuerdos comerciales, especialmente China, lo que los analistas han visto como una respuesta a la presión de Washington mientras libra una guerra comercial con Beijing.

Al presentar los logros de su primer año de gestión, Sheinbaum reiteró el compromiso de su gobierno de proteger la soberanía del país e hizo un guiño irónico a la decisión del presidente estadounidense Trump, a principios de este año, de cambiar el nombre del golfo compartido entre sus países.

"Levante la mano el que esté de acuerdo, a ver, lo voy a poner a votación, ¿Quién está de acuerdo que el tren que va de México a Nuevo Laredo, se llame Tren del Golfo de México?", preguntó a los asistentes y declaró el resultado mayoritario.

