El objetivo de Galnares será aumentar la base de clientes al tiempo que buscarán ofrecer productos enfocados en la experiencia de cliente pero del lado del consumo.

Felipe García descartó que el plan del banco sea ofrecer productos que no tengan que ver con montos elevados como puede ser un crédito de auto o una hipoteca.

"No vamos a tener un banco digital que tenga absolutamente todos los productos, para todos los productos y una banca mucho más amplia, ya tenemos a Banco Santander", explicó. "Esto tiene que ser digital, tiene que ser muy fácil, tiene que ser muy sencillo y va a tener un número limitado de productos, pero esos productos tienen que funcionar increíblemente bien".

Sobre los rendimientos que ofrece el banco digital, el director general de Grupo Financiero Santander destacó que por el momento se mantendrán con la tasa en 10% como una estrategia para captar recursos de los clientes en un entorno en el que Banco de México (Banxico) ha bajado las tasas.

"Tenemos confianza en que Openbank seguirá marcando un hito en la banca digital en México", añadió.

Juan José Galnares tiene un MBA por la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago y es licenciado en Administración por la Universidad Iberoamericana.

Su experiencia incluye responsabilidades diversas en empresas como Amazon en Seattle, McKinsey & Co en Chicago, y Procter & Gamble en Latinoamérica.