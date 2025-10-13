Cómo Estados Unidos está asimilando los aranceles de Trump

Trump predijo que los países extranjeros pagarían el precio de sus políticas proteccionistas, apostando a que los exportadores absorberían el costo solo para mantenerse en el mayor mercado de consumo del mundo.

Pero estudios académicos, encuestas y comentarios de empresas muestran que durante de los primeros meses del nuevo régimen comercial de Trump son las compañías estadounidenses las que están pagando la factura y repercutiendo parte de ella en el consumidor, y que es probable que haya más alzas de precios.

"La mayor parte del costo parece recaer sobre las empresas estadounidenses", dijo Alberto Cavallo, profesor de la Universidad de Harvard, en una entrevista para analizar sus conclusiones. "Hemos visto un traspaso gradual a los precios al consumo y hay una clara presión al alza".

Un portavoz de la Casa Blanca dijo que "los estadounidenses pueden enfrentarse a un periodo de transición de los aranceles", pero que el costo "lo asumirán en última instancia los exportadores extranjeros." Las empresas están diversificando sus cadenas de suministro y trayendo la producción a Estados Unidos, añadió el portavoz.

Cavallo y los investigadores Paola Llamas y Franco Vásquez han hecho un seguimiento del precio de 359.148 productos, desde alfombras hasta café, entre los principales minoristas de Estados Unidos.

Descubrieron que los bienes importados se han encarecido un 4% desde que Trump comenzó a imponer aranceles a principios de marzo, mientras que el precio de los productos nacionales aumentó un 2%.

Las mayores alzas de las importaciones se observaron en bienes que Estados Unidos no puede producir, como el café, o que proceden de países muy penalizados, como Turquía.

Las alzas, aunque importantes, han sido por lo general mucho menores que la tasa arancelaria de los productos en cuestión, lo que implica que los vendedores estaban absorbiendo también parte del costo.

Sin embargo, los precios de importación estadounidenses, que no incluyen los aranceles, mostraron que los exportadores extranjeros han estado subiendo sus precios en dólares y trasladando a sus compradores estadounidenses parte de la depreciación del billete verde frente a sus divisas.

"Esto sugiere que los productores extranjeros no están absorbiendo mucho o nada de los aranceles estadounidenses, en consonancia con estudios económicos anteriores", señalaron en un blog los investigadores del laboratorio de ideas Budget Lab de la Universidad de Yale.

Los índices nacionales de precios de exportación muestran el mismo panorama. El costo de los bienes exportados por China, Alemania, México, Turquía e India ha subido, con Japón como única excepción.

Impacto total aún no se siente

La adaptación a los aranceles -un conjunto aún incompleto de gravámenes que empujó los impuestos a la importación de un promedio de alrededor del 2% a un 17% estimado- aún está en curso. Se considera que llevará meses más, ya que exportadores, importadores y consumidores se disputan quién paga aranceles por valor de unos 30.000 millones de dólares al mes.

Cavallo añadió que "no debemos esperar que se trate de un salto de una sola vez, sino que las empresas están tratando de encontrar maneras de suavizar el golpe" y estirar en el tiempo los aumentos de precios.

Los fabricantes europeos de automóviles han intentado, hasta ahora, absorber en mayor medida el impacto de los precios, pero empresas de consumo como Procter & Gamble PG.N, fabricante de detergentes Tide, EssilorLuxottica ESLX.PA, fabricante de Ray Ban, y Swatch UHR.S, fabricante suizo de relojes, han subido los precios.

Alrededor del 72% de las empresas de Europa, Oriente Medio y África rastreadas por Reuters informaron de subidas de precios desde que comenzaron las medidas comerciales de Trump, según un rastreador de Reuters. Solo 18 empresas han advertido sobre los márgenes de ganancia.