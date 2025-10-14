¿Hay paro nacional en el SAT? Trabajadores inician protesta de "brazos caídos"

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este marte que el tema ya lo atienden el titular del SAT y el secretario de Trabajo, Antonio Martínez Dagnino y Marath Baruch Bolaños, respectivamente, pero que son pocos los trabajadores que se están manifestando.

Expansión pudo constatar que en la oficinas de la Torre del Caballito, en avenida Reforma de la CDMX, sí hay personal protestando, pero que el servicio se mantiene para los contribuyentes.

Algunos usuarios de redes sociales señalan que en otras oficinas, como la del Oriente y Xochimilco de la CDMX, sí hay suspensión en la atención a los ciudadanos.

¿Por qué protestan los trabajadores del SAT?

Personal del SAT se queja de la falta de aumento de sueldos, condicionamiento para tomar vacaciones y deterioro de las condiciones laborales en los últimos cuatro años.

Las mayores jornadas laborales sin pago extra y la falta de salas de lactancia materna son otras quejas.