Impuestos al aguinaldo 2025: quiénes no pagan ISR por ley y cómo calcularlo según tu sueldo

¿Cuáles son los aguinaldos libres de impuestos?

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), no todos los aguinaldos pagan impuestos. Existen casos en los que esta prestación está completamente exenta y el trabajador puede recibirla íntegra.

El artículo 93, fracción XIV, de dicha ley establece que estarán libres de ISR los aguinaldos que no superen el equivalente a 30 días del salario mínimo general vigente en la zona donde labora el trabajador. Esto significa que si tu aguinaldo no rebasa ese monto, no se le aplicará ningún descuento fiscal.

Para 2025, el salario mínimo en México es de 278.80 pesos diarios, lo que equivale a 8,364 pesos mensuales. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo diario asciende a 419.88 pesos, es decir, 12,596.40 pesos mensuales.

Los aguinaldos equivalentes al salario mínimo mensual no deben pagar impuestos. (Jimena Zavala/Jimena Zavala)

En términos prácticos, esto quiere decir que los trabajadores que ganan hasta el salario mínimo y reciben un aguinaldo igual o menor a lo que representan 30 días de ese salario no pagarán ISR por esa prestación.

La misma disposición también establece límites de exención para otras gratificaciones y beneficios laborales:

-Primas vacacionales y participación de utilidades, hasta el equivalente a 15 días de salario mínimo.

-Primas dominicales, hasta por el equivalente a un salario mínimo por cada domingo trabajado.

En resumen, si tu ingreso se encuentra dentro de estos márgenes, tu aguinaldo —y en algunos casos otros incentivos— llegarán libres de impuestos y podrás disponer de ellos en su totalidad.

¿Cómo se calculan los impuestos del aguinaldo?

Al final del año, los trabajadores en México reciben su aguinaldo, que por ley equivale al menos a una quincena de sueldo, aunque algunas empresas otorgan más. Este pago debe efectuarse antes del 20 de diciembre.

De acuerdo con BBVA, aunque se trata de una prestación laboral, el aguinaldo no siempre está libre de impuestos. Por lo general, el monto que supera cierta cantidad está sujeto al ISR, y el porcentaje que se descuenta depende del salario del trabajador.

El cálculo puede resultar confuso porque el aguinaldo suele entregarse junto con el salario mensual. En términos simples, la parte exenta del aguinaldo equivale a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA); cualquier monto que exceda ese límite sí debe pagar ISR.

Ejemplo práctico actualizado para 2025:

-Sueldo mensual: 10,000 pesos

-Aguinaldo: 5,000 pesos

-Parte exenta según la UMA mensual 2025: 3,439.46 pesos

En este caso, 1,560.54 pesos del aguinaldo pagarían ISR, y ese monto se suma al salario del mes para calcular el impuesto total.

¿Cómo se calcula el aguinaldo en México?

Según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, todos los trabajadores deben recibir, al menos, 15 días de salario como aguinaldo, pagaderos antes del 20 de diciembre.

Quienes no han cumplido un año en la empresa tienen derecho a recibir la parte proporcional del aguinaldo, calculada según los meses laborados.

Ejemplo práctico de cálculo:

-Sueldo mensual: 12,000 pesos

-Salario diario: 12,000 ÷ 30 = 400 pesos

-Aguinaldo mínimo por 15 días: 400 x 15 = 6,000 pesos

Si esta persona ingresó en junio, es decir, trabajó medio año, recibiría la mitad del aguinaldo completo: 3,000 pesos.

En pocas palabras, el aguinaldo es un derecho laboral pensado para aliviar los gastos de fin de año, y representa al menos medio mes de sueldo adicional para quienes cumplen un año completo en su empleo.