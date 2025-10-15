Diputados alistan el paquete fiscal 2026 con nuevos impuestos, cuotas y más facultades para el SAT

Los diputados prevén que la discusión y aprobación de la Ley Federal de Derechos (LFD), la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS), el Código Fiscal de la Federación (CFF), y la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) se prolongue por lo menos hasta el viernes.

Se espera que durante tres días consecutivos los legisladores aprueben los cuatro dictámenes en lo general y en lo particular, con cientos de reservas, por lo que de ser necesario sesionarán el sábado, con el objetivo de dejar listo todo antes de que venza el plazo legal para remitirlos al Senado, que es el domingo 20 de octubre.

Como ha sucedido en otros años, en que se han presentado hasta 2,000 reservas, en esta ocasión la oposición ha anticipado que dará un largo debate con el fin de incorporar sus propuestas en materia de ingresos antes de pasar a la etapa de discusión del Proyecto de Presupuesto 2026.

Buscan aumentos en derechos

Primero se discutirán las reformas y especificaciones para la LFD, en las que se proponen aumentos para accesos a museos y sitios arqueológicos, así como cuotas de servicios migratorios para nacionales y extranjeros, la eliminación de exención de pagos en agua, y donde se mantienen las cuotas al espectro radioeléctrico para las empresas que brindan servicios de telefonía e internet móvil, así como la actualización por servicios de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Además, “se establecen nuevos cobros que no afectan, soy enfática, que no afectan directamente a la población con menores recursos. Por ejemplo, los cobros por autorizaciones para abordar embarcaciones en navegación de altura, como son los cruceros, o la emisión del formato de autorización de salida de menores al extranjero, el cobro por servicios migratorios extraordinarios a vuelos no regulares y el derecho para aeronaves privadas sin fines de lucro”, especificó Marcela Michel López, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, quien presentó el dictamen ante el pleno.

El decreto, aprobado ayer por la Comisión de Hacienda y Crédito Público prevé que por el cobro de derechos se recauden 157,081 millones de pesos.