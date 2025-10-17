El dictamen fue aprobado en lo general y particular con 352 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones. Con tres reservas aprobadas presentadas por el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, referente a gastos incobrables, con créditos incobrables, con afianzadoras, aseguradoras y con procedimientos generales.

Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena comentó que una de las reservas tiene como objetivo “dar facilidades y para que den un trato justo a la gente que está en esas condiciones, por parte del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Ingresos por 10.1 billones de pesos

En el dictamen aprobado y que se enviará a la Cámara de Senadores para su discusión y votación, se contemplan ingresos públicos totales por 10.1billones de pesos, de los cuales 5.8 billones serán por impuestos, lo que representa 57% del total; mientras los ingresos petroleros serán 1.2 billones, lo que representa el 12% del total. También un monto de endeudamiento neto por 1.7 billones de pesos por deuda interna, y 15,500 millones de dólares por deuda externa.

"Con ello se estima que los requerimientos financieros del sector público o lo que se denomina déficit ampliado serán de 4.1% del PIB, menor a 5.7% del 2024 y a 4.3% estimado para el cierre de este año. Con lo cual, se muestra la reducción gradual de los niveles de endeudamiento público. Así, la deuda pública medida con el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público se ubicará en 52.3% del PIB al cierre del ejercicio fiscal. Es un nivel de deuda manejable de acuerdo al tamaño y dinámica de la economía nacional y menor al de otras economías similares", aseveró el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano.