Revolut recibe autorización para operar como banco en México

"Revolut es el primer banco digital independiente que solicita directamente y completa con éxito todo el proceso de licencia y aprobación desde cero en el país", informó la firma.

Ahora podrá atender a los clientes que se inscribieron desde el año pasado en su lista de espera, un lanzamiento prioritario según su estado de resultados 2024.

Estamos muy agradecidos con las autoridades por este voto de confianza y su compromiso de fomentar la competencia en la industria. Estamos seguros de que nuestra oferta beneficiará a millones de personas en todo el país Juan Miguel Guerra, CEO de Revolut Bank.

La firma aún no revela con qué productos comenzará operaciones, aunque promete soluciones digitales innovadoras.

En 2015, Revolut se lanzó en el Reino Unido ofreciendo servicios de transferencia y cambio de divisas. Actualmente, la firma ha atendido a más de 65 millones de clientes a nivel global.

En 2024, los ingresos de Revolut crecieron 72%, hasta 4,000 millones de dólares, impulsados por su base de clientes y el uso de productos.

Revolut está buscando una licencia bancaria en Colombia y está en proceso de adquirir un banco en Argentina. La firma busca ser un jugador clave en el sector financiero mexicano al proporcionar una alternativa digital innovadora, completa, elegante y segura a los bancos tradicionales.