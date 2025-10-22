Compartamos Banco crece 20% su cartera de crédito en tercer trimestre

La utilidad neta del banco fue de 1,453 millones de pesos, 4.7% mayor a la del año pasado.

Enrique Majós, director general de Gentera, dijo que el grupo está creciendo la cartera de crédito a doble dígito y esperan que en 2025 y 2026 se mantengan estas tasas.

Bajas afectaciones por las lluvias en Veracruz

Tras las lluvias de las últimas semanas, en las que estados como Veracruz se vieron principalmente afectados, Majós destacó que hay hasta el momento 13,000 clientes afectados por estas lluvias, lo que representa un 22% de los clientes de la zona.

"Tenemos alrededor de 60 comercios que resultaron afectados, han recibido ya el apoyo para su reactivación (del crédito)", dijo Majós en conferencia.

Aunque el directivo dijo que no tienen la cifra exacta de cuántos de sus clientes van a requerir la reestructura del crédito y de uno nuevo para reactivar su negocio, dijo que contando experiencias pasadas, entre el 10 y el 20% es el que suele verse afectado.

"Si vemos que necesita recursos adicionales para poder reactivar el negocio también se los damos", destacó.

Multa contra Enrique Majós, en impugnación

En agosto pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer una sanción en contra de Majós por no informar en un comunicado a la Bolsa sobre un evento relevante.

La multa, de más de 800,000 pesos, fue impugnada por el banco y salió a su nombre, por ser el representante del banco.

"Hubo un tema en donde la autoridad nos requirió o nos decía que tuvimos que haber informado de un evento en particular, que no lo hicimos", explicó Majós. "Al final, nosotros imputamos porque pensamos que sí cumplimos con lo que la ley solicitaba o la regulación solicitaba".