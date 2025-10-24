Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Asesor de la Casa Blanca: Trump está muy frustrado con Canadá por el comercio

El presidente estadounidense acusó el viernes a Canadá de tratar de influir en la Corte Suprema, que se prepara para considerar un desafío a su agenda arancelaria global.
vie 24 octubre 2025 09:26 AM
Trump promete equidad comercial para Canadá, pero no se compromete con el T-MEC
El presidente Donald Trump prometió, el pasado 7 de octubre, tratar a Canadá de manera justa en las negociaciones sobre los aranceles estadounidenses a sus productos. (Reuters)

El presidente Donald Trump está frustrado con Canadá por unas negociaciones comerciales que no han ido bien, dijo este viernes Kevin Hassett, asesor de la Casa Blanca, después de que el mandatario estadounidense cortó las conversaciones comerciales entre ambos países.

Publicidad

"Creo que la frustración se ha acumulado con el tiempo", dijo Hassett, director del Consejo Económico Nacional, a periodistas en la Casa Blanca. "Ha sido muy difícil negociar con los canadienses".

Consultado por detalles concretos, Hassett citó una "falta de flexibilidad".

Trump dio por terminadas las conversaciones comerciales a última hora del jueves, culpando a un anuncio de la provincia de Ontario en el que aparecía una grabación del republicano Ronald Reagan hablando de las virtudes del libre comercio.

Lee más

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump meets South African President Cyril Ramaphosa at the White House
Economía

Trump rompe negociaciones comerciales con Canadá

El presidente estadounidense acusó el viernes a Canadá de tratar de influir en la Corte Suprema, que se prepara para considerar un desafío a su agenda arancelaria global.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, había eliminado la mayoría de los aranceles de represalia de Canadá a las importaciones estadounidenses impuestos por su predecesor, y las dos partes llevan semanas en conversaciones sobre un acuerdo para los sectores del acero y el aluminio.

"El hecho es que las negociaciones con los canadienses no han sido muy colegiadas", dijo antes Hassett en una entrevista con Fox News.

"No han ido bien. Creo que el presidente está muy frustrado. Quiere un gran acuerdo con Canadá, igual que quiere un gran acuerdo con México".

Lee más

El primer ministro canadiense, Mark Carney, habla durante una conferencia de prensa después de una reunión del Gabinete para discutir tanto las negociaciones comerciales con los Estados Unidos como la situación en el Medio Oriente, en el Teatro Nacional de Prensa en Ottawa, Ontario, Canadá, el 30 de julio de 2025. Canadá "tiene la intención" de reconocer a un estado palestino en la Asamblea General de la ONU en septiembre, dijo el miércoles el primer ministro Mark Carney, un cambio dramático de política que dijo que era necesario para preservar las esperanzas de una solución de dos estados.
Economía

Canadá, dispuesto a nuevas tratativas comerciales cuando "EU esté listo"

Publicidad

Tags

Economía Trump, la amenaza comercial Canadá Mark Carney

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad