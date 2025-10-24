Canadá, dispuesto a nuevas tratativas comerciales cuando "EU esté listo"

Trump decidió el jueves cancelar las negociaciones comerciales con Canadá tras acusar a las autoridades del país vecino de manipular un discurso del expresidente Ronald Reagan en una campaña publicitaria contra los aranceles.

Antes de viajar a Asia, Carney no mencionó directamente el cambio de postura de Trump, pero dijo que las conversaciones bilaterales habían mostrado "progreso". "Y estamos listos para retomar ese progreso y construir sobre ese progreso cuando los estadounidenses estén preparados", añadió.

Canadá tiene "que centrarse en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos controlar".

"No podemos controlar la política comercial de Estados Unidos", dijo a periodistas en la pista antes de abordar su vuelo para asistir a dos cumbres regionales en Asia.

"Es una situación en la que Estados Unidos tiene aranceles contra cada uno de sus socios comerciales", agregó el primer ministro, quien reiteró su deseo de profundizar relaciones comerciales con otras naciones.

Canadá y Estados Unidos integran, junto a México, un mismo bloque comercial, el T-MEC.

Con información de AFP