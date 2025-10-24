Publicidad

Economía

Canadá, dispuesto a nuevas tratativas comerciales cuando "EU esté listo"

Trump decidió cancelar negociaciones comerciales con Canadá tras acusar a las autoridades del país vecino de manipular un discurso del expresidente Reagan en una campaña publicitaria contra aranceles.
vie 24 octubre 2025 08:40 AM
El primer ministro canadiense, Mark Carney, habla durante una conferencia de prensa después de una reunión del Gabinete para discutir tanto las negociaciones comerciales con los Estados Unidos como la situación en el Medio Oriente, en el Teatro Nacional de Prensa en Ottawa, Ontario, Canadá, el 30 de julio de 2025. Canadá "tiene la intención" de reconocer a un estado palestino en la Asamblea General de la ONU en septiembre, dijo el miércoles el primer ministro Mark Carney, un cambio dramático de política que dijo que era necesario para preservar las esperanzas de una solución de dos estados.
Antes de viajar a Asia, Carney no mencionó directamente el cambio de postura de Trump, pero dijo que las conversaciones bilaterales habían mostrado "progreso". (FOTO: DAVE CHAN/AFP)

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo el viernes que Canadá está listo para continuar las tratativas comerciales cuando Estados Unidos esté preparado, después de que el presidente Donald Trump anunciara el final de las conversaciones .

Trump decidió el jueves cancelar las negociaciones comerciales con Canadá tras acusar a las autoridades del país vecino de manipular un discurso del expresidente Ronald Reagan en una campaña publicitaria contra los aranceles.

Antes de viajar a Asia, Carney no mencionó directamente el cambio de postura de Trump, pero dijo que las conversaciones bilaterales habían mostrado "progreso". "Y estamos listos para retomar ese progreso y construir sobre ese progreso cuando los estadounidenses estén preparados", añadió.

Canadá tiene "que centrarse en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos controlar".

"No podemos controlar la política comercial de Estados Unidos", dijo a periodistas en la pista antes de abordar su vuelo para asistir a dos cumbres regionales en Asia.

"Es una situación en la que Estados Unidos tiene aranceles contra cada uno de sus socios comerciales", agregó el primer ministro, quien reiteró su deseo de profundizar relaciones comerciales con otras naciones.

Canadá y Estados Unidos integran, junto a México, un mismo bloque comercial, el T-MEC.

Con información de AFP

Canadá

