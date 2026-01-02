EU abre la puerta al bitcoin como reserva estratégica y acelera adopción cripto

Los analistas del bróker de divisas Oanda estiman que este monto aumente en los próximos meses ante las expectativa de que el precio de las criptomonedas suba debido a la disminución en las tasas de interés de la Reserva Federal, el incremento de la demanda institucional por los fondos cotizados (ETF por sus siglas en inglés) de bitcoin y la creciente adopción corporativa.

Estas razones también explican el alza de su precio en los últimos cinco años: el precio del bitcoin subió 230.96% y el del ethereum,369.23%.

Zifa Mae, líder de Producto de la plataforma de intercambio de criptomonedas Changelly, explica que para EU el tener bitcoin significa una cobertura contra la inestabilidad monetaria internacional y riesgos geopolíticos más amplios. “Históricamente, el oro ha desempeñado este papel. Ahora, el bitcoin se convierte en su contrapartida digital, con la ventaja añadida de la transferibilidad sin fronteras”, señala la especialista.



Mae destaca que países como El Salvador, Japón, Emiratos Árabes Unidos y Alemania ya tienen reservas de bitcoin o están probando el concepto. Sin embargo, una vez que la economía más grande del mundo siente un precedente, otros países comenzarán a adoptarlo, especialmente los que ya están experimentando con activos digitales.

“Las economías más pequeñas pueden ver esto como una forma de estabilizar las reservas sin depender excesivamente del dólar o del oro”, agrega.

Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para América Latina, coincide en que esta medida hará que los gobiernos reconozcan el potencial de estos activos. “Se espera que la postura pro-cripto de esta nueva administración de EU catalice una mayor claridad regulatoria, alentando una participación y demanda más amplia de activos criptográficos por parte de las instituciones financieras tradicionales. Este impulso regulatorio probablemente sentará las bases para que otros países sigan su ejemplo, creando un marco global más cohesivo para las criptomonedas”, sostiene.