EU abre la puerta al bitcoin como reserva estratégica y acelera adopción cripto

La orden de Trump para considerar al bitcoin como activo estratégico impulsa precios y adopción institucional, pero el FMI y BM alertan sobre riesgos, gobernanza y volatilidad.
vie 02 enero 2026 07:07 AM
En marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para considerar al bitcoin y otras criptomonedas como una reserva estratégica de activos digitales. (Leonid Sukala/Getty Images/iStockphoto)

La tecnología blockchain ha abierto la puerta a una nueva era en el mercado bursátil. Cada vez más inversionistas e instituciones apuestan por los activos digitales que permiten realizar transacciones cifradas y seguras. Ante esta transformación, gobiernos y bancos centrales han comenzado a tomar postura y adaptarse al avance de las finanzas digitales.

En marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para considerar al bitcoin y otras criptomonedas como una reserva estratégica de activos digitales. Según la Casa Blanca, el plan tiene el objetivo de aprovechar las monedas digitales que fueron incautadas a criminales o a civiles.

A diciembre de 2025, el gobierno de EU tiene en su posesión más de 29,441.7 millones de dólares distribuidos en 328,372 bitcoins, 62,742 ethereums, 40,294 binance coins, entre otros, de acuerdo a datos de Arkham Intelligence .

Los analistas del bróker de divisas Oanda estiman que este monto aumente en los próximos meses ante las expectativa de que el precio de las criptomonedas suba debido a la disminución en las tasas de interés de la Reserva Federal, el incremento de la demanda institucional por los fondos cotizados (ETF por sus siglas en inglés) de bitcoin y la creciente adopción corporativa.

Estas razones también explican el alza de su precio en los últimos cinco años: el precio del bitcoin subió 230.96% y el del ethereum,369.23%.

Zifa Mae, líder de Producto de la plataforma de intercambio de criptomonedas Changelly, explica que para EU el tener bitcoin significa una cobertura contra la inestabilidad monetaria internacional y riesgos geopolíticos más amplios. “Históricamente, el oro ha desempeñado este papel. Ahora, el bitcoin se convierte en su contrapartida digital, con la ventaja añadida de la transferibilidad sin fronteras”, señala la especialista.

Mae destaca que países como El Salvador, Japón, Emiratos Árabes Unidos y Alemania ya tienen reservas de bitcoin o están probando el concepto. Sin embargo, una vez que la economía más grande del mundo siente un precedente, otros países comenzarán a adoptarlo, especialmente los que ya están experimentando con activos digitales.

“Las economías más pequeñas pueden ver esto como una forma de estabilizar las reservas sin depender excesivamente del dólar o del oro”, agrega.

Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para América Latina, coincide en que esta medida hará que los gobiernos reconozcan el potencial de estos activos. “Se espera que la postura pro-cripto de esta nueva administración de EU catalice una mayor claridad regulatoria, alentando una participación y demanda más amplia de activos criptográficos por parte de las instituciones financieras tradicionales. Este impulso regulatorio probablemente sentará las bases para que otros países sigan su ejemplo, creando un marco global más cohesivo para las criptomonedas”, sostiene.

A pesar del panorama positivo previsto por el sector cripto, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) insisten en que persisten carencias de prácticas operativas, de gobernanza y de gestión de riesgos sólidas. Las plataformas de intercambio de criptomonedas, dice el FMI, han sufrido importantes interrupciones durante periodos de turbulencia en el mercado y robo de fondos de clientes mediante piratería informática.

“Hasta el momento, los incidentes que ha tenido el sector de criptoactivos no han tenido un impacto significativo en la estabilidad financiera. Sin embargo, a medida que se generalizan, su importancia en términos de posibles implicaciones para la economía en general aumentará”, comentó en un reporte en mayo el FMI.

Erik Feyen, jefe de Monitoreo Macrofinanciero Global del Banco Mundial, agrega que otros de los riesgos que es necesario considerar es la naturaleza misma de las criptomonedas. El especialista menciona en un reporte del organismo que la baja liquidez y su ecosistema descentralizado, contribuyen a las fluctuaciones rápidas de precios, lo que no muchas veces se alinea con la baja tolerancia al riesgo de la mayoría de los bancos centrales.

El camino no será corto. “Convertir bitcoin en una parte formal de las reservas nacionales requiere algo más que la simple adquisición de monedas. Necesita estructura. Estados Unidos necesitaría marcos legales claros que definan protocolos de adquisición, custodia y liquidación. También es probable que sean necesarias auditorías periódicas e informes transparentes”, advierte Mae.

