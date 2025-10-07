Más presión para Carney
Carney respondió inicialmente a los aranceles impulsando un acuerdo comercial y de seguridad separado con Estados Unidos, pero a medida que las conversaciones mostraban problemas, cambió su atención a una revisión del acuerdo de libre comercio T-MEC prevista para el próximo año.
"Podemos renegociarlo, y eso sería bueno, o podríamos hacer tratos diferentes", dijo Trump. "Podríamos hacer tratos que sean mejores para cada uno de los países”.
Al ser consultado por su preferencia, respondió: "Me da igual. Quiero hacer lo que sea el mejor acuerdo para este país, y también teniendo muy presente a Canadá”.
Canadá destina el 75% de sus exportaciones a Estados Unidos y registró una caída en su PIB de cerca del 1.5% en el segundo trimestre.
El primer ministro canadiense se encuentra bajo una creciente presión para abordar los aranceles estadounidenses sobre el acero, los automóviles y otros bienes que están perjudicando a la economía de Canadá.
"Si regresa con excusas, promesas rotas y sesiones de fotos, habrá fallado a nuestros trabajadores, a nuestros negocios y a nuestro país", afirmó el lunes el líder de la oposición Pierre Poilievre en una carta pública dirigida a Carney.
En particular, el primer ministro es criticado por hacer muchas concesiones a Trump recibiendo poco a cambio.
"Mark Carney no tiene alternativa, tiene que volver de Washington con avances", opinó el politólogo Daniel Beland de la Universidad de McGill en Montreal. Las áreas clave son el acero y el aluminio, explicó.
Con información de AFP y Reuters