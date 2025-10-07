El mandatario republicano repitió en varias ocasiones que considera a Carney un "gran líder”, quien está bajo presión en su país para mostrar resultados de su segunda visita a Washington desde abril.

Canadá, a diferencia de otros aliados de Estados Unidos, todavía no logra sellar un acuerdo para frenar la guerra comercial de Trump.

"Creo que se irán muy contentos", dijo Trump a periodistas, mientras estaba sentado junto a Carney en el Salón Oval.

La guerra de aranceles lanzada por la administración Trump ha perturbado significativamente las relaciones entre ambos vecinos y afectado a la economía canadiense.

Pero ambos líderes se mostraron a gusto, incluso sonrieron cuando Trump bromeó sobre una "fusión" con Canadá, en referencia a sus pedidos previos de que el país vecino se convierta en el 51.º estado de Estados Unidos.

Trump y Carney evitaron meticulosamente dar detalles específicos sobre cómo se podrían alivianar los aranceles estadounidenses sobre la madera, el aluminio, el acero y los automóviles canadienses.

El lunes, el presidente republicano anunció tarifas del 25% a los camiones de carga a partir del 1 de noviembre.

Para el mandatario republicano, ambos países tienen "un conflicto comercial normal" porque sus fabricantes compiten por el mismo mercado. "No hay nada de malo en eso (...) Pienso que hemos hecho muchos avances en los últimos meses", expresó.

Carney se dijo confiado de que Canadá logrará un "buen acuerdo" con Estados Unidos, su mayor socio comercial.