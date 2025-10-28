El SAT hará un sorteo por el Buen Fin 2025 con premios de hasta 250,000 pesos y así puede participar

¿Qué es el Sorteo El Buen Fin y cuáles son los premios?

Es un evento organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) donde participan las compras que hacen los consumidores con tarjetas de crédito y débito a los comercios inscritos en la dinámica.

Su propósito es incentivar la formalidad y el uso de los medios electrónicos de pago.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, el sorteo contará con un bolsa total 500 millones de pesos, de los cuales 400 millones se destinarán a 321,260 premios para consumidores, con montos que van de los 500 a los 20,000 pesos, y un premio mayor de 250,000 pesos.

A su vez, se asignarán 100 millones de pesos a 4,987 premios de 20,000 pesos para comercios, y uno mayor de 260,000 pesos.

En esta edición de El Buen Fin 2025 participan los 32 estados de la República, coordinados con sus Secretarías de Desarrollo Económico (SEDECOS) y con las 38 oficinas de la Profeco en todo el país.

¿Cómo participar en el Sorteo El Buen Fin 2025?

Participan todas compras a partir de 250 pesos que sean realizadas con medios de pago electrónicos oficiales, y estén dentro del periodo del 13 al 17 de noviembre en establecimientos registrados exitosamente en El Buen Fin.

Todas las empresas participantes, en especial las micro, pequeñas y medianas empresas pueden participar en el sorteo de acuerdo a las bases, términos, condiciones y requisitos del sorteo publicadas por el SAT en https://www.sat.gob.mx .

Los comercios pueden registrarse a El Buen Fin hasta el 12 de noviembre, si cumplen con los siguientes requisitos:

Contar con RFC activo y válido.

Contar con Buzón Tributario activo y medios de contacto.

Contar con la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales positiva.

Contar al menos con una terminal punto de venta activa para realizar ventas a través de medios de pago electrónicos.

Cumplir con las bases, términos y condiciones de participación del sorteo que publique el SAT.

A partir del 13 de noviembre, se puede consultar el micrositio del Sorteo El Buen Fin en https://www.gob.mx/sorteoelbuenfin y https://www.sat.gob.mx los comercios donde se pueden realizar compras con medios de pago electrónicos durante el periodo de El Buen Fin para participar en el sorteo.

Y desde el 28 de noviembre de 2025, los comercios registrados pueden conocer si participan en el Sorteo El Buen Fin que organiza el SAT.

En caso de que se tengan dudas, el SAT dispone de atención vía telefónica por MarcaSAT al número 55 627 22 728, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, excepto días inhábiles.

¿Cuándo es el Sorteo?

El Sorteo El Buen Fin 2025 se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025, a las 12:00 horas, en las oficinas del SAT, ubicadas en Avenida Hidalgo núm. 77, Colonia Guerrero, 06300, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Sin embargo, el listado de ganadores se publicará a partir del 8 de diciembre en el portal oficial del SAT y los pagos deberán realizarse antes del 6 de enero de 2026.

El Buen Fin 2025

El Buen Fin es un evento anual que se llevará a cabo cada noviembre, con un esquema de descuentos generalizados para apoyar a la economía familiar, incentivar la actividad económica interna y acrecentar el comercio formal.

En 2025, se llevará a cabo la 15° edición, que será del jueves 13 al lunes 17 de noviembre. Este periodo incluye el día inhábil por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

El evento pretende garantizar los derechos de los consumidores. Para ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) instalará módulos de atención inmediata en centros comerciales y reforzará las herramientas y mecanismos de conciliación como Concilianet y Conciliaexprés.

El #BuenFin está cumpliendo 15 años.

Hasta el 28 de octubre, el SAT no tenía disponible la consulta de las bases del Sorteo El Buen Fin 2025, y tampoco estaba actualizado el micrositio de 2025.