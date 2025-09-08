El Buen Fin 2025 va por 200,000 mdp con sello Hecho en México

La Secretaría de Economía abrió el registro para la edición 2025 de El Buen Fin con una meta de alcanzar ventas por 200,000 millones de pesos. El programa, que celebra su 15 aniversario, pretende superar los casi 173,000 millones reportados el año pasado y consolidarse como la estrategia de consumo más importante del país.
Durante el arranque del registro, Enrique Salomón Rosas Ramírez, director general de Competitividad y Competencia de la dependenci, destacó que este año El Buen Fin se enlaza de manera directa con el Plan México y con la marca Hecho en México. El objetivo es detonar el mercado interno, elevar el contenido nacional en las cadenas de valor y fortalecer la identidad económica del país.