El Buen Fin 2025 va por 200,000 mdp con sello Hecho en México

El Buen Fin quiere que las compras incluyan más productos nacionales en grandes cadenas.
lun 08 septiembre 2025 01:19 PM
La edición del Buen Fin 2025 tendrá lugar del 13 al 17 de noviembre

La Secretaría de Economía abrió el registro para la edición 2025 de El Buen Fin con una meta de alcanzar ventas por 200,000 millones de pesos. El programa, que celebra su 15 aniversario, pretende superar los casi 173,000 millones reportados el año pasado y consolidarse como la estrategia de consumo más importante del país.

Durante el arranque del registro, Enrique Salomón Rosas Ramírez, director general de Competitividad y Competencia de la dependenci, destacó que este año El Buen Fin se enlaza de manera directa con el Plan México y con la marca Hecho en México. El objetivo es detonar el mercado interno, elevar el contenido nacional en las cadenas de valor y fortalecer la identidad económica del país.

La edición 2025 tendrá lugar del 13 al 17 de noviembre y contará con la participación de miles de micro, pequeñas y medianas empresas que podrán inscribirse de manera gratuita en la plataforma oficial . Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de noviembre a las 23:59 horas.

"Ahí encontrarán la ventana para que las empresas puedan darse de alta como usuarios, después vienen los requisitos y si ustedes los ven, son requisitos mínimos, muy fáciles de cumplir, el nombre, el teléfono, el correo electrónico", explicó Rosas Ramírez.

En caso de dudas, los participantes cuentan con el correo electrónico contacto@elbuenfin.org y con las líneas telefónicas 55 57 29 90 y 100, con extensiones 13004, 13616 y 34025. La Dirección de Competitividad y Competencia ofrece atención de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.

El programa no solo busca descuentos y dinamismo comercial, sino también promover la venta de productos nacionales en tiendas departamentales y de autoservicio. Esta línea de acción corresponde al punto diez del Plan México, que plantea una mayor presencia de bienes fabricados en el país como motor de crecimiento.

En esta edición, la Lotería Nacional lanzará un billete conmemorativo y realizará un sorteo especial el 14 de noviembre.

El Buen Fin

