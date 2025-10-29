¡Hecho!, Senado aprueba más impuestos, derechos y vigilancia del SAT para 2026

Más facultades para el SAT

Los senadores votaron a favor del Código Fiscal de la Federación, sin aceptar reservas que fueron presentadas por representantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Las reformas otorgan nuevas facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para prevenir y combatir la evasión y la elusión fiscal, también dar fin a las operaciones simuladas para expedir facturas falsas, tener mayor control de las operaciones realizadas mediante plataformas digitales, además de trabajar en la simplificación fiscal y fortalecer la seguridad jurídica.

Entre las disposiciones más controvertidas se aprobó que las plataformas digitales den acceso permanente, en línea y en tiempo real al SAT a información necesaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales, la cual fue matizada por su paso por Diputados, pero no específica que se debe dar este acceso bajo "una orden judicial", explicó a Expansión Juan Antonio Ramírez, vicepresidente de Relaciones con Gobierno de la Asociación de Internet MX .

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, destacó que las reformas al Código establecen una tasa de retención unificada en plataformas digitales de 2.5% para personas físicas, de 4% para personas morales con Registro Federal de Causantes (RFC), y 20% para quienes no proporcionen el RFC. “Con ello, se garantizará un piso parejo para el comercio digital y tradicional”, resaltó.

Además, se da continuidad al programa de regularización fiscal para personas físicas y morales, y se tomará como referencia el ejercicio contable 2024. También, se establece una tasa fija de retención de 0.9%, aplicables a intereses, y una nueva tasa de recargos, para créditos fiscales, de 1.38% mensual sobre saldos insolutos.