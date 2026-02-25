¿Quién es el dueño de Panini, la editorial del álbum del Mundial y qué se sabe de la edición 2026?

Cada cuatro años, millones de coleccionistas y aficionados al futbol esperan con entusiasmo la llegada del icónico álbum de la Copa Mundial de la FIFA, que recorre el planeta de la mano de la editorial Panini, poseedora de los derechos de estos coleccionables desde hace décadas.

Además de los cromos mundialistas, Panini distribuye en decenas de países álbumes temáticos, historietas, cómics y mangas provenientes principalmente de Asia, así como licencias de algunas de las franquicias más populares del entretenimiento. Este amplio portafolio la ha convertido en uno de los gigantes globales del sector editorial y del coleccionismo.

Sin embargo, detrás de esta marca universal hay una historia empresarial poco conocida: ¿quiénes son sus dueños?, ¿qué figuras han conducido su expansión internacional? y ¿cómo ha logrado mantenerse vigente en plena era digital, cuando buena parte de la industria impresa enfrenta un profundo declive? Aquí te contamos la historia del imperio Panini.