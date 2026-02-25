Publicidad

¿Quién es el dueño de Panini, la editorial del álbum del Mundial y qué se sabe de la edición 2026?

La histórica editorial Panini prepara el álbum oficial del Mundial 2026, una nueva entrega que combinará colección, juego y emoción para aficionados de todas las edades.
mié 25 febrero 2026 08:14 PM
Panini, histórica editorial italiana, mantiene el liderazgo mundial en tarjetas coleccionables y cómics. (Panini)

Cada cuatro años, millones de coleccionistas y aficionados al futbol esperan con entusiasmo la llegada del icónico álbum de la Copa Mundial de la FIFA, que recorre el planeta de la mano de la editorial Panini, poseedora de los derechos de estos coleccionables desde hace décadas.

Además de los cromos mundialistas, Panini distribuye en decenas de países álbumes temáticos, historietas, cómics y mangas provenientes principalmente de Asia, así como licencias de algunas de las franquicias más populares del entretenimiento. Este amplio portafolio la ha convertido en uno de los gigantes globales del sector editorial y del coleccionismo.

Sin embargo, detrás de esta marca universal hay una historia empresarial poco conocida: ¿quiénes son sus dueños?, ¿qué figuras han conducido su expansión internacional? y ¿cómo ha logrado mantenerse vigente en plena era digital, cuando buena parte de la industria impresa enfrenta un profundo declive? Aquí te contamos la historia del imperio Panini.

Así nació la editorial Panini

Panini nació en 1961 en Módena, Italia, casi por casualidad. Los hermanos Giuseppe, Benito, Franco y Umberto Panini se toparon con un lote de cromos deportivos que nadie había logrado vender en su quiosco familiar y decidieron intentarlo por su cuenta. La apuesta funcionó mejor de lo esperado: esos pequeños sobres se agotaron rápidamente y les abrieron la puerta para crear un sistema propio de producción y distribución. Así nació su primer gran éxito, un álbum de futbol italiano que se convirtió en un fenómeno nacional.

El salto definitivo llegó en 1970, cuando Panini lanzó el primer álbum oficial de la Copa del Mundo de la FIFA, correspondiente al Mundial de México. El proyecto desbordó cualquier previsión: millones de niños y adultos comenzaron a coleccionar estampas en todo el mundo, consolidando un modelo de negocio basado en colecciones periódicas, alcance internacional y una poderosa conexión emocional con generaciones de aficionados.

Tras años de expansión, la empresa vivió su primera gran crisis a finales de los años 80 y fue vendida en 1989 al magnate británico Robert Maxwell. En 1994 pasó a manos de Marvel Entertainment, hoy un gigante del entretenimiento global, pero que entonces atravesaba una severa crisis financiera. Esa situación llevó a Marvel a desprenderse de Panini a finales de los 90, cerrando una de las etapas más turbulentas en la historia de la editorial.

Panini ha sobrevivido a décadas de cambios digitales gracias a su capacidad de innovación. (Fotoarte: Salvador Buendía / iStock / Paninimx)

¿Quién es el dueño actualmente de Panini?

En 1999, Panini regresó a manos italianas, no de los fundadores, sino mediante la compra por Fineldo SpA, la holding financiera de Vittorio Merloni, junto con el equipo directivo encabezado por Aldo Hugo Sallustro, quien formaba parte de la dirección de Panini desde 1992. Los hermanos Panini mantenían cierta participación y asesoría, pero la gestión operativa quedó en manos de Sallustro y su equipo.

La inyección de capital italiana impulsó los mejores años de la editorial: renovó contratos con grandes franquicias deportivas y de entretenimiento, consolidó los derechos del álbum oficial de la FIFA y expandió sus operaciones a Europa, América, Asia y África, incluido México.

El punto de quiebre más importante llegó en 2016, cuando Aldo Hugo Sallustro y las empresarias italianas hermanas Baroni tomaron el control total de la empresa, desplazando definitivamente a los herederos de los fundadores.

Se reordenó la estructura accionaria, concentrando el control en un núcleo reducido, y se consolidó un modelo de gestión privada y expansiva. Sallustro se convirtió en copropietario mayoritario y líder de la compañía hasta su fallecimiento en abril de 2025 , tras 33 años al mando. Hoy, los propietarios son los herederos de Sallustro y las hermanas Baroni, quienes el año pasado nombraron al brasileño Ivam Ataide Faria como CEO.

Panini continúa como líder global en tarjetas coleccionables y cómics. Según Reuters, la empresa contrató a Citi para explorar opciones estratégicas, incluida una posible venta, aunque no ha hecho comentarios oficiales. Mientras tanto, el álbum del Mundial 2026 ya está en preparación con el aval de la FIFA.

Empresas

Panini: la historia de la empresa autorizada para hacer el álbum del mundial

¿Qué se sabe del álbum del Mundial 2026?

Panini México confirmó oficialmente que habrá álbum de la Copa Mundial 2026 y agradeció el entusiasmo de los coleccionistas. Al mismo tiempo, pidió paciencia, ya que hasta ahora no hay fechas de preventa ni de lanzamiento definidas.

La editorial advirtió que toda información oficial se comunicará únicamente por sus canales verificados y pidió a los aficionados evitar interactuar con perfiles que no sean oficiales, para prevenir posibles fraudes o información falsa.

Panini aseguró que pronto compartirá todos los detalles del álbum a través de sus medios oficiales, reafirmando la confianza de sus seguidores en la marca.

El álbum más grande de la historia de Panini

El álbum del Mundial 2026 será el más grande en la historia de Panini, ya que por primera vez el torneo se jugará en tres países —México, Estados Unidos y Canadá— y contará con 48 selecciones, frente a 32 en ediciones anteriores. Esto implica 1,248 jugadores, 26 por selección.

Sin embargo, el álbum incluirá únicamente a los jugadores del once inicial y otros futbolistas destacados de cada equipo. En ediciones pasadas, Panini solía incluir alrededor de 16 jugadores por selección, por lo que esta expansión representa un incremento notable en la cantidad de figuras a coleccionar.

Esta ampliación convierte la colección en un desafío mayor para los aficionados, tanto por la cantidad de equipos como por la necesidad de elegir cuidadosamente a qué jugadores seguir y coleccionar.

¿Cómo ha hecho Panini para sobrevivir a la era digital?

Panini ha logrado mantenerse relevante durante más de seis décadas gracias a su capacidad de combinar tradición y adaptación. Su modelo se basa en colecciones físicas que generan un vínculo emocional con los aficionados, al tiempo que integran experiencias digitales, como juegos en línea, aplicaciones y torneos virtuales. Esta estrategia permite que el coleccionista no solo posea las tarjetas, sino que también participe activamente con ellas.

La empresa ha diversificado su catálogo más allá del fútbol, incorporando cómics, mangas y licencias de entretenimiento global, lo que le asegura ingresos durante todo el año y reduce la dependencia de eventos específicos. Además, ha renovado constantemente sus contratos con grandes franquicias, manteniendo la exclusividad de productos clave como los álbumes de la Copa Mundial.

Finalmente, Panini ha sabido consolidar una estructura empresarial sólida, centralizando decisiones estratégicas y expandiéndose internacionalmente. Al combinar innovación, marketing emocional y presencia global, la editorial ha logrado sobrevivir a la caída de medios impresos y al auge digital, manteniéndose como líder en el mercado de coleccionables.

Panini United 2026

