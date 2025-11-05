Publicidad

Acciones de Banorte caen tras débil reporte trimestral

Los títulos de Banorte, que opera el segundo mayor banco del sistema mexicano, perdían un 2.29% a 173.50 pesos, contrario al desempeño del referencial índice bursátil S&P/BMV IPC.
mié 05 noviembre 2025 09:09 AM
banorte antilavado de dinero inversion
La utilidad neta de Banorte disminuyó un 9% interanual en el periodo, a 13,008 millones de pesos (unos 710 millones de dólares), aun cuando sus ingresos crecieron un 11%. (Toya Sarno Jordan/REUTERS)

Las acciones del mexicano Grupo Financiero Banorte descendían en sus primeras negociaciones del miércoles después de que reportó en la víspera un declive en sus ganancias del tercer trimestre .

Los títulos de Banorte, que opera el segundo mayor banco del sistema mexicano y uno de los fondos de pensiones más grandes del país, perdían un 2.29% a 173.50 pesos, contrario al desempeño del referencial índice bursátil S&P/BMV IPC.

"Los resultados financieros de Grupo Financiero Banorte en el 3T25 decepcionaron", dijo la casa de bolsa GBM en una nota de análisis. "Los resultados fueron débiles, afectados por mayores reservas crediticias y una pérdida contable por la venta del banco digital Bineo", agregó.

La utilidad neta de Banorte disminuyó un 9% interanual en el periodo, a 13,008 millones de pesos (unos 710 millones de dólares), aun cuando sus ingresos crecieron un 11%.

