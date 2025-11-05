Acciones de Banorte caen tras débil reporte trimestral

Los títulos de Banorte, que opera el segundo mayor banco del sistema mexicano y uno de los fondos de pensiones más grandes del país, perdían un 2.29% a 173.50 pesos, contrario al desempeño del referencial índice bursátil S&P/BMV IPC.

"Los resultados financieros de Grupo Financiero Banorte en el 3T25 decepcionaron", dijo la casa de bolsa GBM en una nota de análisis. "Los resultados fueron débiles, afectados por mayores reservas crediticias y una pérdida contable por la venta del banco digital Bineo", agregó.

La utilidad neta de Banorte disminuyó un 9% interanual en el periodo, a 13,008 millones de pesos (unos 710 millones de dólares), aun cuando sus ingresos crecieron un 11%.