Economía

Disputa energética de EU contra México se enciende rumbo a la revisión del T-MEC

Un grupo bipartidista presiona al representante comercial de EU con dos opciones para alinear la política energética de México con las obligaciones del tratado.
mar 11 noviembre 2025 12:03 PM
Estados Unidos presiona a México por apoyar a CFE y Pemex previo a la revisión del T-MEC
Legisladores de EU acusan a México de limitar la operación de compañías estadounidenses en electricidad e hidrocarburos. (Foto: Jimena Zavala)

El Congreso estadounidense abrió un nuevo capítulo en la disputa comercial con México. Un grupo bipartidista presentó una iniciativa que busca obligar al gobierno de Estados Unidos a actuar frente a las decisiones mexicanas que fortalecen a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos.

La propuesta refleja el desgaste acumulado por los desacuerdos energéticos desde 2022 y anticipa un tono más rígido en la discusión del T-MEC.

Los autores del proyecto sostienen que México incumple compromisos fundamentales del acuerdo regional y que limita la operación de compañías estadounidenses en electricidad e hidrocarburos. Afirman que estas medidas reducen la competencia, frenan inversiones y distorsionan un sector que sostiene la integración económica de Norteamérica.

La clave para que empresas de productos de consumo naveguen en tiempos dif
Economía

Empresas mexicanas se digitalizan para enfrentar la tormenta arancelaria

En este punto aparece el peso político del impulso legislativo. La iniciativa llega de un bloque bipartidista encabezado por los representantes Jodey Arrington y Henry Cuéllar, acompañados por Carol Miller, Nathaniel Moran, Beth Van Duyne, Aaron Bean y August Pfluger. La presencia mayoritaria de legisladores texanos revela la dimensión regional del malestar.

Para ellos, el entorno regulatorio mexicano afecta intereses energéticos de alto valor en un estado que depende del flujo estable de inversión, exportación e infraestructura transfronteriza.

El proyecto instruye a la Oficina del Representante Comercial a seguir una de dos rutas. La primera consiste en solicitar un panel de solución de controversias bajo el capítulo 31 del T-MEC.

La segunda exige usar la primera revisión del tratado para forzar a México a garantizar acceso parejo a las empresas estadounidenses en electricidad, hidrocarburos e inversión.

La propuesta fija un plazo de 90 días para que la autoridad comercial informe al Congreso sobre las acciones emprendidas.

Alberto Guerrero Baena
voces

Seguridad pública, la nueva cláusula oculta del T-MEC

También retoma las decisiones mexicanas que motivaron consultas formales desde 2022, entre ellas cambios regulatorios y medidas que favorecen a CFE y Pemex en detrimento de proyectos privados y de las exportaciones energéticas de Estados Unidos.

