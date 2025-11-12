Las Afores tendrán nueva reducción en comisiones en 2026

"Lo que tenemos es una industria con precio regulado, con un tope de comisiones, y la industria se ha ido adaptando a este tope", dijo en el Encuentro Amafore 2025.

Destacó que por ley, la metodología general para determinar el tope considera tres países: Estados Unidos, Colombia y Chile.

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es constitucional este límite en las comisiones que pueden cobrar las Afores.

Se dio a conocer que Afore Invercap había impugnado esta resolución argumentando conceptos de violación como el derecho económico a la competencia y libre acceso a mercados, pero la Suprema Corte dijo que no era válida su intención por la constitucionalidad del tope a comisiones.

La Amafore dijo que esta resolución de la SCJN se arrastra desde que se aprobó la reforma a las pensiones, en 2020. "Lo importante es que ya este régimen, de tener un precio controlado con un tope, está internalizado por el sector".