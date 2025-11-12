Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Las Afores tendrán nueva reducción en comisiones en 2026

La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) espera que las comisiones del próximo año bajen a 0.537% desde el 0.547% de este año.
mié 12 noviembre 2025 07:29 PM
afores bajaran comisiones
Las Afores bajarán las comisiones que cobran a los trabajadores. (Luz E. Méndez)

Las Afores reducirán en 2026 el monto de comisiones que cobran a los trabajadores por administrar los recursos de los trabajadores.

El presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa, dijo que el próximo año la Consar decidió bajar a 0.537%, una tasa que resulta del promedio de lo que cobran las administradoras en Estados Unidos, Colombia y Chile, tal y como se estipuló en la reforma de 2020.

Publicidad

"Lo que tenemos es una industria con precio regulado, con un tope de comisiones, y la industria se ha ido adaptando a este tope", dijo en el Encuentro Amafore 2025.

Destacó que por ley, la metodología general para determinar el tope considera tres países: Estados Unidos, Colombia y Chile.

Lee más

Las Afores logran plusvalías de 1.1 billones de pesos por primera vez en su historia gracias a reformas laborales
Economía

Afores logran plusvalías históricas de 1.1 billones de pesos

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es constitucional este límite en las comisiones que pueden cobrar las Afores.

Se dio a conocer que Afore Invercap había impugnado esta resolución argumentando conceptos de violación como el derecho económico a la competencia y libre acceso a mercados, pero la Suprema Corte dijo que no era válida su intención por la constitucionalidad del tope a comisiones.

La Amafore dijo que esta resolución de la SCJN se arrastra desde que se aprobó la reforma a las pensiones, en 2020. "Lo importante es que ya este régimen, de tener un precio controlado con un tope, está internalizado por el sector".

Publicidad

Tags

Afore Retiro Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad