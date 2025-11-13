Publicidad

Economía

Bloquean operaciones de empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Pacífico

La acción es resultado del trabajo en conjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, con la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la FinCEN de Estados Unidos.
jue 13 noviembre 2025 01:48 PM
UIF y el FinCEN de EU bloquean 24 empresas y 7 personas físicas por presunto vínculo al Cártel del Pacífico
Hacienda informó que las empresas bloqueadas están relacionadas con entidades de procedencia extranjera responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa. (Foto: iStock. )

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realizaron acciones conjuntas para bloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresas presuntamente vinculadas a un grupo del crimen organizado, relacionado con el Cártel del Pacífico, y entidades de procedencia extranjera responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que la OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas (siete físicas y 19 empresas), mientras que la UIF identificó a cinco entidades adicionales para incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, derivado del análisis financiero y fiscal que evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional.

El análisis permitió establecer que las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a 1,000 millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, a través de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional, destacó la dependencia.

Derivado de ello, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se dió aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, ya que se identificaron delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.

"Estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero, así como fortalecer la coordinación bilateral en materia de inteligencia financiera y de seguridad internacional", resaltó la SHCP.

