Por qué México rompió el récord de inversión extranjera: 5 razones detrás del logro

La aportación de nuevas inversiones se triplica

De la inversión total acumulada al tercer trimestre de 2025, la reinversión de utilidades representó 68%, mientras que las nuevas inversiones y las cuentas entre compañías aportaron 16% cada una.

Manufactura y servicios financieros captan más de la mitad

La industria manufacturera se mantuvo como el principal receptor de IED durante los primeros tres trimestres de 2025, con una participación de 37.1% equivalente a 15,187 millones de dólares.

El sector financiero y de seguros reforzó su atractivo al captar 25.1% del total, es decir, 10,255 millones de dólares. La cifra representa un crecimiento de 87% frente al mismo periodo de 2024, cuando sumó 5,493 millones.

Los países que más invierten en México

Estados Unidos aportó 39.5% de los flujos totales de inversión y confirmó su peso estratégico como principal socio de México. España, Japón, Países Bajos y Canadá ocuparon los siguientes lugares y consolidaron su papel como fuentes clave de capital. En conjunto, estos cinco países aportaron 72.6% de la Inversión Extranjera Directa captada por México al tercer trimestre.

CDMX y Nuevo León lideran los destinos para la inversión

Con 55.8% del total, la Ciudad de México sigue como el mayor receptor de inversión extranjera y reportó un aumento de 45%, equivalente a 7,034 millones de dólares más que en 2024.