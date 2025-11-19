Publicidad

Economía

Las cinco cifras que desmenuzan la inversión extranjera récord de México

El país establece un récord de Inversión Extranjera Directa al sumar 40,906 millones de dólares, el nivel más alto para un tercer trimestre.
mié 19 noviembre 2025 03:38 PM
Por qué México rompió el récord de inversión extranjera: 5 razones detrás del logro
Las empresas mantienen en sus planes de expansión en México dada la certidumbre jurídica y estabilidad macroeconómica, dice la Secretaría de Economía. (simonmayer/Getty Images)

La Secretaría de Economía reportó 40,906 millones de dólares en inversión extranjera directa entre enero y septiembre de 2025, una variación anual de 14.5% frente a los 35,737 millones del año previo. México fijó así un récord histórico.

La aportación de nuevas inversiones se triplica

De la inversión total acumulada al tercer trimestre de 2025, la reinversión de utilidades representó 68%, mientras que las nuevas inversiones y las cuentas entre compañías aportaron 16% cada una.

Manufactura y servicios financieros captan más de la mitad

La industria manufacturera se mantuvo como el principal receptor de IED durante los primeros tres trimestres de 2025, con una participación de 37.1% equivalente a 15,187 millones de dólares.

El sector financiero y de seguros reforzó su atractivo al captar 25.1% del total, es decir, 10,255 millones de dólares. La cifra representa un crecimiento de 87% frente al mismo periodo de 2024, cuando sumó 5,493 millones.

Los países que más invierten en México

Estados Unidos aportó 39.5% de los flujos totales de inversión y confirmó su peso estratégico como principal socio de México. España, Japón, Países Bajos y Canadá ocuparon los siguientes lugares y consolidaron su papel como fuentes clave de capital. En conjunto, estos cinco países aportaron 72.6% de la Inversión Extranjera Directa captada por México al tercer trimestre.

CDMX y Nuevo León lideran los destinos para la inversión

Con 55.8% del total, la Ciudad de México sigue como el mayor receptor de inversión extranjera y reportó un aumento de 45%, equivalente a 7,034 millones de dólares más que en 2024.

