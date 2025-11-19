México supera a Canadá y se convierte en el principal destino de las exportaciones de EU

El avance no se concentra en un solo sector. México ocupa la primera posición como destino de exportación en 24 capítulos del Sistema Armonizado y figura como el segundo mercado más relevante en otros 50, indica el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

La combinación coloca al país en los dos primeros lugares en tres cuartas partes de las industrias exportadoras de Estados Unidos, un nivel de integración que pocas economías alcanzan con su principal socio comercial.

La demanda mexicana abarca cereales, electrónicos, acero, hierro, autopartes, vehículos, maquinaria y energía. La amplitud del portafolio confirma que México no solo recibe manufacturas y bienes intermedios, sino que sostiene segmentos clave de la estructura productiva estadounidense.

En 2024, México se ubicó entre los dos mayores mercados de exportación para 26 estados de Estados Unidos, destaca el CCE.

Al mismo tiempo, México mantiene su papel como principal proveedor de Estados Unidos desde 2023, lo que completa un ciclo de interdependencia que afecta precios, cadenas logísticas y empleo en ambos lados de la frontera.